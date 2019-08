Donald Trump grand-père pour la 10e fois : Son fils Eric de nouveau papa !

Par le passé, Eric Trump (35 ans) et sa compagne Lara avaient déjà accueilli un fils, Luke, né le 12 septembre 2017. Le bambin est un véritable sosie de son père (et de son grand-père, notamment du côté de la chevelure blonde), en témoignent ces nombreuses photos dévoilées sur le compte Instagram de l'homme d'affaires. Notons tout de même que les deux premiers enfants du président américain, Donald Junior et Ivanka, ont déjà respectivement cinq et trois enfants.

Eric Trump a repris une partie du business de son père une fois qu'il est devenu président des États-Unis, en janvier 2017. Avec son frère aîné, Donald Jr., il gère la Trump Organization, société qui gère les investissements de la famille aux États-Unis et à l'étranger, notamment en immobilier, hôtels et golfs.

Sa compagne Lara Trump est une ancienne journaliste. Grande fervente de son beau-père, elle intervient (tout comme son mari) sur les plateaux de télévision pour défendre sa politique. Engagée en faveur des droits des animaux, elle est également à la tête de la Eric Trump Fondation, qui finance des hôpitaux pour enfants.