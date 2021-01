Melania Trump libérée : en roue libre dès son arrivée à Palm Beach...

Melania Trump semble très heureuse d'avoir quitté la Maison-Blanche. L'ancienne First lady est apparue soulagée au bras de son mari, Donald Trump, à l'arrivée de Air Force One à l'aéroport de Palm Beach, en Floride. Elle est descendue de l'avion dans une longue robe très colorée et teintée d'orange. Une tenue qui détonne particulièrement avec son apparition de ce matin.

Lorsqu'elle a définitivement quitté la Maison-Blanche, le mercredi 20 janvier 2021, Melania Trump portait une tenue entièrement faite de noir, des lunettes au sac à main. Pour son arrivée dans sa nouvelle demeure de Palm Beach, elle avait choisi une robe signée Dolce & Gabbana au prix de 3700 dollars.

Arrivant face à une lignée de journalistes, qui attendaient une réaction après l'investiture de Joe Biden, Melania Trump a continué sa route d'un seul trait, imperturbable et complètement détachée, alors que son mari s'est arrêté un bref instant. Une séquence largement commentée sur les réseaux sociaux, qui témoigne de la faible implication de l'ancienne First Lady dans sa fonction. Nul doute qu'elle doit être ravie de ne plus devoir faire le moindre effort depuis qu'elle a cédé sa place à Jill Biden.