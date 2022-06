Carla Bruni : Retrouvailles avec son ex Raphaël Enthoven autour de leur fils Aurélien

Encore une bougie de souffler. Et celle-ci, pour Aurélien Enthoven, elle compte particulièrement. En effet, le jeune homme a célébré ses 21 ans et pour lui qui fait une partie de ses études aux Etats-Unis, cela veut dire qu'il est enfin considéré comme majeur outre-Atlantique. Il peut donc boire légalement de l'alcool, notamment pour fêter son anniversaire. Mais, pour l'heure, c'est en France, qu'il a trinqué.

En effet, lundi 20 juin 2022 on a pu voir dans la story du compte Instagram de Carla Bruni une photo en mode retrouvailles. L'ancienne première dame a posté un selfie sur lequel on peut la voir dans une brasserie parisienne avec son fils Aurélien et son ancien compagnon, Raphaël Enthoven. "Happy Birthday", a-t-elle sobrement commenté sa publication. Puis, sur son profil, elle a partagé une photo que de son fils et a ajouté : "Happy birthday mon amour @a_enthoven Quel bonheur d'être ta mère..." Il faut dire Carla Bruni est une maman particulièrement admirative de son fils, que le grand public avait pu découvrir il y a quelques années grâce à sa chaine Youtube scientifique. Depuis, Aurélien a bien grandi et a fait du chemin. Outre des études supérieures entre Sciences Po Paris et l'Université américaine de Columbia, le jeune homme a aussi fait ses premiers pas de mannequin, comme sa maman !