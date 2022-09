Deva Cassel, sosie de Monica Bellucci : nouvelle photo hypnotique dévoilée, la jeune femme impressionne !

Sans parler de sa belle-mère, Tina Kunakey : à 25 ans, la nouvelle femme de son père est l'une des mannequins les plus appréciées de sa génération. Et récemment, elle avait même partagé un shooting avec son mari, Vincent Cassel, pour la marque The Kooples. Les deux jeunes femmes, qui partagent donc la même passion, semblent d'ailleurs très bien s'entendre et doivent parler travail dès qu'elles se voient !

L'avenir de la famille Cassel est donc assuré sur une troisième génération : après Jean-Pierre Cassel, acteur reconnu et décédé en 2007, ses fils Vincent et Mathias (musicien connu sous le nom de Rockinsquat) et sa fille Cécile (elle aussi chanteuse sous le pseudo d'Hollysiz), c'est désormais la petite-fille qui fait de plus en plus parler d'elle.

Avant, peut-être, d'être rattrapée par l'une de ses petites soeurs : avec Monica Bellucci, Vincent Cassel était également devenu papa de Léonie, née en 2010 et qui reste pour le moment très protégée par ses parents, elle qui avait vu le couple se séparer alors qu'elle n'avait que trois ans. Après son remariage, Vincent Cassel avait eu un dernier enfant, la petite Amazonie, 3 ans, qu'il n'expose pas non plus mais qui pourrait bien elle aussi suivre un jour le modèle familial !