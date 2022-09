Tina Kunakey, fesses bombées dans un micro maillot, elle profite de la vie avec sa belle-fille Deva Cassel !

La rentrée des classes a eu lieu et tout le monde est, plus ou moins, retourné au bureau en ce mois de septembre 2022. Mais certains veinards ont la chance et l'opportunité de prolonger les vacances, et c'est notamment le cas de Tina Kunakey. Sur son compte Instagram, la jeune beauté de 25 ans continue à partager des photographies ensoleillées, des images de plages, de shorts très très courts et de petits maillots multicolores. Elle n'est d'ailleurs pas seule à profiter de ces chaudes prolongations.

Dans le diaporama partagé par Tina Kunakey sur les réseaux sociaux, on aperçoit effectivement sa belle-fille, Deva Cassel, à ses côtés. Et on dirait bien qu'elles s'éclatent ! Quant à savoir où elles se trouvent actuellement, difficile de le savoir. L'épouse de Vincent Cassel indique seulement le nombre "64", en légende sur Instagram, qui correspond au département des Pyrénées-Atlantiques. Mais qui sait ? La jeune femme prenant la pose avec de nombreuses planches de surf, on peut imaginer qu'elle a posé ses valises, pour quelques temps, du côté de Biarritz pour prendre la vague.