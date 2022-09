Deva Cassel : Toujours plus sexy, la fille de Monica Bellucci ensorcelle la Fashion Week dans une robe de soie

Accompagnée d'une pochette et d'un ras du cou, la jeune fille avait choisi d'attacher ses cheveux et joué une fois de plus sur son regard incandescent. Elle devrait rester encore quelques jours en Italie, le temps de finir cette semaine incroyable et de représenter comme il se doit la marque Dolce&Gabana, dont elle est l'égérie.

Une égérie qui rappelle celle qu'avait été sa maman : avant de se lancer dans le cinéma, Monica Bellucci avait en effet commencé dans la mode et représenté la marque italienne jusqu'en 1990. Mais si sa fille semble partie sur le même chemin, elle n'a pas l'air de vouloir aller jusqu'aux plateaux de cinéma comme l'a fait une grande partie de sa famille, dont, bien sûr, ses deux parents, Monica Bellucci et Vincent Cassel.

Et pas seulement : son grand-père, Jean-Pierre Cassel, et sa tante Cécile sont également passés devant la caméra pour de grandes et belles carrières. Peut-être seront-ils un jour rejoints par la magnifique Deva ou l'une de ses petites soeurs. En effet, Vincent Cassel a eu deux autres petites filles après son aînée : Léonie, dont la maman est également Monica Bellucci, est née en 2010 et Amazonie, née de ses amours avec Tina Kunakey, sa femme actuelle, a 3 ans.