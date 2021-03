Chiara Ferragni maman pour la 2e fois : photo du bébé, le prénom dévoilé

Depuis leur rencontre en 2016, Fedez et Chiara Ferragni mènent une vie pleine de bonheur. Ils avaient accueilli un petit garçon joufflu et tout blond prénommé Leone Lucia (3 ans). La modeuse et le rappeur se sont mariés lors d'une cérémonie grandiose organisée en Sicile. Un véritable rêve.

"Mon fils ressemble beaucoup à moi petite. Même moi, je nous confonds parfois quand je regarde des photos", avait confié la fondatrice du blog The Blonde Salad lors d'une interview à Grazia en septembre 2019. Nous verrons dans les prochaines semaines de qui Vittoria tient le plus.

Fedez a également publié une belle photo de sa petite Vittoria depuis la maternité. De nombreuses personnes ont félicité le couple pour l'arrivée de leur deuxième enfant. "Félicitations les gars ! Trop heureuse pour vous", a commenté Dua Lipa. "Bienvenue à notre amour", ont écrit les soeurs de Chiara Ferragni . "Awww", a complimenté Caroline Receveur. La chanteuse Laura Pausini a également témoigné de son amour de plusieurs émoji coeur. Une naissance tant attendue.