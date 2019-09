Chiara Ferragni : Son mari, leur fils Leone... L'influenceuse se confie

La vie amoureuse et familiale des stars fascine leurs millions de fans. Chiara Ferragni fait un cadeau aux siens. L'influenceuse parle de sa rencontre avec son mari Fedez et de sa ressemblance physique avec leur fils Leone dans une nouvelle interview.

C'est avec l'édition française de Grazia que Chiara Ferragni s'est entretenue. La star italienne de 32 ans a parlé de son documentaire, Chiara Ferragni Unposted, projeté à la 76e Mostra de Venise (et en début de semaine à Milan), de ses débuts de blogueuse et de son ascension, ainsi que de sa vie de famille.

Concernant son mari, Fedez, elle évoque leur rencontre provoquée par une de ses chansons, dans laquelle le rappeur l'a mentionnée : "Quand je l'ai entendue, je me suis filmée chantant ses paroles ('le chien de Chiara Ferragni a un noeud papillon Vuitton et un collier avec plus de paillettes qu'une veste d'Elton John...'). Il l'a vue et a posté une vidéo où il disait : 'Roulons-nous des pelles...' On a commencé à s'écrire. Puis il m'a invitée à dîner."

Dans son interview, Chiara Ferragni parle également de son fils, Leone (1 an). "Mon fils ressemble beaucoup à moi petite. Même moi, je nous confonds parfois quand je regarde des photos", explique la fondatrice du blog The Blonde Salad.

Leone est devenu la star du compte Instagram de sa maman, suivi par plus de 17 millions d'abonnés. Chiara Ferragni le gâte. Elle confie, au sujet de son dernier cadeau : "Une piscine gonflable. J'achète tout le temps des boules pour la remplir et qu'il puisse sauter dedans (...) Il n'y en a jamais assez, il les jette partout."

