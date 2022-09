Laetitia Casta en total look cuir et collants résille, Tina Kunakey en robe très sage pour Calzedonia

C'est officiel, la Fashion Week de Milan a fermé ses portes... Du 26 septembre au 4 octobre 2022, c'est en France, à Paris, que les créateurs dévoilent leurs collections femme, printemps-été 2023, en exclusivité. On peut dire que l'évènement a démarré très vite et très fort puisque, pour cette première journée, c'est Sandro Veronesi, le fondateur de la maison Calzedonia, qui a lancé les festivités avec sa Calzedomania organisée au Palais Brongniart, situé dans le 2e arrondissement de Paris.

Lumières rouges et roses, néons, coupes de champagne et performances incroyables. Sandro Veronesi a mis les petits plats dans les grands pour ce show exceptionnel. Voilà qui explique la présence de toutes ces célébrités, au Palais Brongniart de Paris ! Etaient ainsi venues assister à la Calzedomania : Estelle Lefébure et sa fille Emma Smet, dans des looks jumeaux exceptionnels, mais aussi la chanteuse Camélia Jordana, la comédienne espagnole Rossy de Palma, Paula Echevarría, Hiba Abouk, Iris Mittenaere, Chiara Ferragni, Cindy Bruna, Paula Echevarría, Catherine Davydzenka - méconnaissable star de la série Ici tout commence -, Carla Ginola, Anna Dello Russo, Sara Sampaio, Anja Winkelmann, Camille Pidoux, Teresa Andrés Gonzalvo, Léna Situations - l'influenceuse Léna Mahfouf -, Sara Carbonero ou encore Paula Echevarría.

La beauté régnait sur le catwalk comme dans les larges pièces du Palais Brongniart ce soir-là. Grande habituée des Fashion Week du monde entier, Tina Kunakey a passé une tête à la soirée Calzedonia, sans son époux Vincent Cassel, dans une tenue relativement sage, une robe jaune à motifs, à longueur de genoux. Laetitia Casta était également présente et avait opté pour un total look cuir, une jupe très courte assortie à une paire de collant résille. Cette Fashion Week de Paris débute donc sous les meilleurs auspices... et elle n'est pas prête de se clôturer. Pour profiter des défilés, des soirées et autres festivités, pour peu que vous ayez une invitation, rendez-vous en notre capitale jusqu'au 4 octobre 2022.