Estelle Lefébure et Emma Smet : Robes très courtes et coiffures XXL... mère et fille font sensation !

La passion de la mode, elles l'ont en commun. Dès qu'elles en ont l'occasion, Emma Smet et sa maman Estelle Lefébure se retrouvent pour assister aux plus beaux défilés du monde entier. Et ça tombe bien ! Le lundi 26 septembre 2022, la Fashion Week a quitté Milan, en Italie, pour s'installer quelques jours en France à Paris, alors que Londres clôturait aussi sa semaine fashion. Ni une, ni deux, mère et fille se sont mises sur leur trente-et-un pour assister au grand évènement Calzedomania, organisé au Palais Brongniart par la marque spécialisée en lingerie, Calzedonia.

Lumières rouges, performances incroyables... quel spectacle ! Il aurait, bien sûr, fallu assister à la soirée pour s'en rendre bien compte mais, heureusement, Emma Smet et Estelle Lefébure ont partagé de nombreuses vidéos capturées pendant cette Calzedomania cinq étoiles. Cheveux ondulés, vestes de blazer et robes noires, la comédienne et sa maman avait choisi des looks assortis, adorables, faisant d'elles de véritables jumelles. Elles n'étaient, bien sûr, pas seule à avoir fait le déplacement. Tina Kunakey, Laetitia Casta, Cindy Bruna, Pixie Lott, Chiara Ferragni ont également fait crépiter les flashs sur leur passage.

C'est le calme avant la tempête pour Emma Smet, qui devrait être très prochainement de retour sur les plateaux de tournage. Si elle a dit "adieu" à son personnage dans la série Demain nous appartient, et que la tournée de la pièce Le Jeu de la vérité, de Philippe Lellouche, avec Sam Lellouche et Clément Moreau, semble terminée, la jeune femme qui vient de célébrer ses 25 ans sera prochainement à l'affiche de la suite du film Les SEGPA, d'Ali Boughéraba et Hakim Boughéraba. Le cinéma, voilà qui lui fait une passion commune supplémentaire avec Estelle Lefébure. Mannequin, égérie Mixa, on l'a entre autres vue, sur petits et grands écrans, dans Le bal des actrices de Maïwenn Le Besco en 2009 et plus récemment, dans un autre registre, dans le téléfilm I love you coiffure, qui reprenait tous les plus grands sketchs de Muriel Robin - elle jouait dans celui de L'Addition...