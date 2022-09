Estelle Lefébure : Robe léopard et talons hauts, elle célèbre un évènement majeur avec sa fille Emma !

S'il y a bien une occasion idéale pour se mettre sur son trente-et-un, c'est celle-ci ! Le 13 septembre 2022, Emma Smet passait un cap incroyable en célébrant son 25e anniversaire. Si la jeune comédienne a reçu de très nombreux messages de bon voeux sur les réseaux sociaux, elle a célébré cet évènement entourée de ses proches, dans la plus grande discrétion. Le déroulement de la soirée est resté secret, pour l'heure, mais on sait que sa maman, la divine Estelle Lefébure, avait fait un bel effort en sélectionnant sa tenue du jour. Et en se libérant au maximum, alors qu'elle est actuellement en pleine contrat professionnel !

Egérie de la marque Mixa, Estelle Lefébure avait effectivement plusieurs shooting photo prévus, la veille de l'anniversaire d'Emma Smet, le jour même ainsi que le lendemain. Bien qu'elle ait eu besoin de repos, et d'éviter les excès pour avoir une peau d'exception, l'ex-femme de David Hallyday avait sorti le grand jeu pour accompagner sa fille jusqu'à son gâteau, et l'aider à souffler ses bougies. Sur son compte Instagram, Estelle Lefébure a effectivement partagé plusieurs vidéos sur lesquelles on peut apercevoir ses coups de coeur mode du moment, portés pour sa fille cadette : une robe à motifs léopard griffée Saint Laurent, des boucles d'oreille Paco Rabanne et des hauts talons noirs. Sublime jusqu'au bout des ongles.

Estelle Lefébure s'était déjà emparée de son compte Instagram pour rendre un tendre hommage à sa fille, qui ne cesse décidément de grandir. Le 13 septembre 2022, elle avait partagé sur les réseaux sociaux un selfie en noir et blanc sur lequel elles prenaient toutes deux la pose, ajoutant à l'écrit : "Joyeux anniversaire mon bébé". Côté cadeau, on ne sait quel genre d'offrandes Emma Smet a reçu. Mais le plus beau présent que la vie lui fasse, c'est sans doute cette famille aimante, un petit neveu qui vient de naître et une carrière qui explose. Selon les informations d'Allociné, après avoir cartonné au théâtre, dans la pièce Le jeu de la vérité, elle devrait être à l'affiche de la suite du film Les SEGPA, d'Ali et Hakim Boughéraba.