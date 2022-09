Estelle Lefébure et son ex-mari David Hallyday ont uni leurs forces, et ça a payé !

"La preuve vivante de l'amour"

Et ce n'est pas la première fois depuis leur séparation en février 2001 qu'Estelle Lefébure et David Hallyday sont réunis par un but en commun. Récemment ils félicitaient leur fille aînée Ilona Smet (née le 17 mai 1995) qui vient d'accoucher d'un petit garçon (son premier enfant) avec son mari Kamran Ahmed.

"Bienvenue à ce magnifique Jedi dans ce monde fou !! Il se sent du beau côté de l'arbre avec deux parents superbes et aimants comme vous !! Je vous aime pour l'éternité", écrivait le chanteur en dessous du post Instagram de sa fille qui annonçait la naissance du bébé. Sa mère ajoutait ceci : "La naissance de ce petit ange est la preuve vivante de l'amour. I love you all three, beautiful souls."