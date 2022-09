Emma Smet : Tendres déclarations et souvenirs d'enfance, la famille Hallyday s'unit pour son anniversaire

Le quart de siècle, c'est un cap important dans la vie d'une jeune femme. Emma Smet, justement, vient de passer cette épreuve du feu, le mardi 13 septembre 2022, alors qu'elle célèbre ses 25 ans. Née sous le signe de la Vierge durant l'année 1997, la comédienne, qui a récemment quitté la série TF1 Demain nous appartient, vient effectivement de souffler ses bougies. Depuis ce matin, aux premières heures, sont téléphone ne cesse de vibrer et de sonner à tutelle : chacun tente, à sa manière, de lui rendre hommage.

C'est ainsi que, sur les réseaux sociaux, ses célèbres parents ont voulu lui accorder un petit clin d'oeil. Sur son compte Instagram, Estelle Lefébure, la maman d'Emma Smet, a partagé plusieurs photographies de sa fille adorée pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Elle a pris quelques instants pour dévoiler ces quelques images alors qu'elle se préparait à vivre une "longue journée" de tournage pour la marque Mixa. David Hallyday, de son côté, a également publié une image sur laquelle il prend la pose avec sa fille cadette dans le canapé. "Happy Birthday à mon petit amour", écrit-il. "Happy birthday to my beautiful sister. I love you so much", ajoute sa grande soeur Ilona.

A un si jeune âge, Emma Smet a déjà accompli énormément de choses, professionnellement parlant. Elle a quitté les plateaux de tournage installés à Sète, tout en disant "au revoir" à son personnage, Sofia Daunier-Jacob, mais l'actrice est loin d'envisager une retraite anticipée. On l'a vue sur scène, pendant plusieurs mois dans la pièce Le Jeu de la vérité, de Philippe Lellouche, avec Sam Lellouche et Clément Moreau. Elle devrait également, bientôt, être de retour au cinéma. Selon les informations du site Allociné, le film Les SEGPA, aura prochainement le droit à une suite très attendue. Or, c'est dans cette comédie signée Ali Boughéraba et Hakim Boughéraba qu'Emma Smet a fait ses débuts sur grands écrans en 2021. Que souhaiter de plus, ce soir, devant les flammes vacillantes vissées sur son gâteau ?