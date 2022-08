Ilona Smet maman : adorable photo de famille en bord de mer, son bébé déjà ultra stylé !

Non, l'été n'est pas sur le point de s'achever. Le soleil continue de briller, comme jamais, et les températures sont toujours au beau fixe... il n'en faut pas plus, pour Ilona Smet, pour continuer à profiter de la vie au maximum. Présente depuis plusieurs jours dans un mystérieux endroit de rêve, quelque part sur Terre au bord de l'eau, la jeune maman admire le ciel bleu en très charmante compagnie. Auprès d'elle, son époux Kamran Ahmed peaufine lui aussi son bronzage, bien sûr, tout comme leur très jeune fils - avec un bob et beaucoup de SPF, évidemment -, lui qui a rejoint le clan Hallyday au mois de juin 2022.

Sur son compte Instagram, Ilona Smet n'hésite pas à partager son bonheur en ligne, pour notre plus grand plaisir. Ces dernières heures, elle régale d'ailleurs chaque personne qui la suit sur les réseaux sociaux de très jolies photographies. On peut entre autres la voir, en pleine promenade, en train de balader son fils dans une poussette flambant neuve. Elle a également publié une image, éphémère, sur laquelle elle a les pieds dans l'eau, alors qu'elle porte son bébé dans ses bras et que son mari, Kamran Ahmed, lui tient tendrement le dos. Ha, les vacances de l'amour...

Le temps file mais la flamme de leurs sentiments ne s'éteindra jamais. Et pourtant, Ilona Smet et Kamran Ahmed viennent de passer un sacré cap ! Le 7 août 2022, les tourtereaux ont effectivement fêté leurs 10 ans de relation. Ils s'étaient rencontrés dans leur prime jeunesse, alors que la jeune femme n'avait que 17 ans et qu'elle était encore au lycée, en terminale - lui en avait 18 et venait tout juste d'obtenir son baccalauréat. Parfois, un premier amour peut durer pour toujours. Le 16 avril 2022, ils avait d'ailleurs décidé de passer à l'étape supérieure. Quelques jours avant la naissance de leur fils, ils s'étaient effectivement dits "oui" devant l'Eternel et une toute petite assemblée d'amis et de proches, lors d'un mariage organisée en toute discrétion. Prochaine étape ?