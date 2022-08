Ilona Smet maman : son bébé trop craquant, photo dans un petit look très chic

Mannequin de profession, Ilona Smet a toujours pris soin d'elle et son goût pour la mode n'étonne personne. Elle avait fait la couverture du magazine ELLE en mars 2013 avant d'apparaître dans le magazine américain Millenium l'année suivante et de devenir égérie de la marque de cosmétiques Mixa, comme sa mère Estelle Lefébure, en 2018. Cette même année, elle défilait pour Etam lingerie. Une passion pour la mode perceptible dans sa façon d'habiller son bébé. En témoigne sa story Instagram du jour dans laquelle on aperçoit son fils allongé et habillé dans une tenue appartenant à la marque Bonpoint, spécialisée dans les vêtements pour bébés et enfants haut de gamme (voir le diaporama). Un bébé déjà très chic, tout comme sa mère !

"La preuve vivante de l'amour"

Il y a deux jours seulement, elle dévoilait déjà une photo de son fils, cette fois-ci en prenant la pose avec lui et en lui donnant un bisou sur le front. Elle laissait ainsi apparaître son corps de rêve dans un somptueux maillot de bain vert une pièce. Pour rappel, elle a accouché de ce petit garçon le 24 juin dernier. Il est né de son union avec Kamran Ahmed. Cette naissance a beaucoup touché sa famille, à commencer par ses parents. "La naissance de ce petit ange est la preuve vivante de l'amour. I love you all three, beautiful souls", écrivait sa mère en dessous du post Instagram de sa fille annonçant l'heureux événement.

Quant à son père, le chanteur David Hallyday, il déclarait ceci. : "Bienvenue à ce magnifique Jedi dans ce monde fou !! Il se sent du beau côté de l'arbre avec deux parents superbes et aimants comme vous !! Je vous aime pour l'éternité". Ilona Smet a également reçu les félicitations de sa petit soeur et Emma Smet. Cette dernière avait même fait part de son enthousiasme de devenir "tata" dans les colonnes de Nice Matin. "Je suis plus qu'heureuse de l'arrivée de ce bébé ! C'est la première fois pour moi. Je suis impatiente de faire plein d'activités avec lui", avait-elle confiée. Un nourrisson qui a reçoit déjà énormément d'amour pour son petit âge, de quoi faire fondre le coeur des internautes.