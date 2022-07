Emma Smet, un nouveau bébé dans sa vie : "C'est la première fois pour moi"

La vie des Smet-Hallyday a bien changé depuis plusieurs jours. A la fin du mois de juin, la famille s'est agrandie avec la naissance du premier enfant d'Ilona Smet et de son mari Kamran Ahmed. C'est par le biais d'un post sur les réseaux sociaux que la fille d'Estelle Lefébure et David Hallyday avait annoncé la bonne nouvelle : "Le plus beau cadeau de la vie, mon fils, mon amour" avait-elle écrit en légende d'un cliché en noir et blanc sur lequel les parents tenaient tendrement la main de leur garçon.

Les réactions des proches ne s'étaient pas fait attendre. David Hallyday avait souhaité la bienvenue dans ce monde de fou au "petit Jedi." "La naissance de ce petit ange est la preuve vivante de l'amour" avait complété Estelle Lefébure. Emma Smet avait quant à elle félicité Ilona et Kamran : "Vous êtes déjà des parents incroyables, je vous aime." Ce jeudi 28 juillet dans les colonnes de Nice Matin, la comédienne a enfin évoqué son neveu avec un peu plus de précision : "Je suis plus qu'heureuse de l'arrivée de ce bébé, a-t-elle déclaré. C'est la première fois pour moi ! Je suis impatiente de faire plein d'activités avec lui."

Il y a de fortes chances que la comédie fasse partie de ce qu'Emma Smet voudra lui apprendre. Alors qu'elle incarnait le personnage de Sofia dans la série Demain nous appartient, l'actrice a finalement dû y renoncer pour des raisons d'emploi du temps bien chargé : "Comme je suis sur scène cinq soirs par semaine [pour la pièce Le jeu de la vérité, écrite par Philippe Lellouche, ndlr], actuellement, je n'ai pas le temps de tourner. Je tournerai à Sète une fois la pièce terminée, pour une nouvelle intrigue..." avait-elle déclaré à Télé 7 Jours.

Son départ n'est donc pas définitif comme le confirmait encore TF1 : "De par ses multiples projets en parallèle, Emma Smet va devoir s'absenter quelque temps, mais elle reviendra. La porte reste grande ouverte pour qu'on la retrouve prochainement dans la série." La séparation n'a pas été facile pour autant puisque l'interprète de Sofia a "versé sa petite larme" : "J'ai fait mon petit pas de danse à chaque fois avant de tourner, j'ai énormément appris, j'ai grandi, alors merci pour cette aventure, pour les émotions, les rigolades que je n'oublierais jamais je vous aime tous. Merci à toutes la team DNA, mais aussi aux téléspectateurs qui m'ont aimée, détestée. Vous avez vu mon personnage grandir et évoluer. Sofia Daunier tu vas me manquer."