Mariage d'Ilona Smet et Kamran Ahmed : photos inédites des mariés, la future maman magnifique!

Sur son compte Instagram ce vendredi 27 mai, Ilona Smet a publié de nouvelles photos d'elle et de son jeune mari. Selfie couleur ou portrait noir et blanc, les époux nagent dans le bonheur et le font savoir grâce à leurs énormes sourires et leurs regards complices face à l'objectif. Ilona Smet avait choisi une longue robe blanche fluide dont le haut était habillée de dentelle. Une tenue qui a fait d'elle la plus belle de la journée et qui mettait surtout en avant son adorable baby bump.

Ce 16 avril 2022, jour de leur mariage, Ilona Smet et Kamran Ahmed ne sont pas près de l'oublier. En légende, la future maman s'est d'ailleurs fendue d'une belle déclaration à son homme : "Le jour le plus heureux de ma vie ! Presque dix ans d'amour et chaque jour, je t'aime encore plus. Je suis impatiente de passer tout le reste de ma vie avec toi." Un amour qui devrait se décupler dans les semaines à venir...