Kendji Girac motivé par sa fille et sa compagne : confidences poignantes en plein nouveau projet

La vie de famille des stars passionne leurs millions de fans ! Kendji Girac protège la sienne, malgré de rares publications avec sa fille et déclarations à son sujet. Il en a fait une nouvelle, en expliquant la motivation que lui apporte la petite Eva Alba et sa maman, Soraya...

C'est dans 50 Minutes Inside que Kendji Girac a évoqué sa petite famille samedi 19 février 20222 ! Le chanteur et nouvel acteur de 25 ans a été suivi par les caméras de l'émission hebdomadaire de TF1, sur le tournage de son premier téléfilm, Champion. Kendji y incarne un jeune homme illettré prénommé Zack, personnage avec lequel il partage plusieurs points communs, dont celui de la difficulté à lire.

"Quand j'étais plus jeune, je savais lire bien sûr mais pas assez vite pour suivre les paroles sur les prompteurs au rythme de la musique quand je chantais dans des émissions télé. C'était assez gênant pour moi", a-t-il récemment confié au Parisien. Ces difficultés ne l'ont pas empêché de devenir un des plus gros vendeurs de la musique française et d'enchaîner les projets, musique et désormais cinéma. Sa source de motivation, Kendji la puise au sein de sa famille.

"À chaque fois que je me lève pour travailler, même si je suis fatigué, je sais pourquoi je le fais. C'est parce que je veux bâtir un bel avenir pour ma fille et ma compagne. Plus tard, elle va voir tout le travail que son papa fait, que ce soit dans la musique ou pour ce film. Je vais lui dire que son papa a soif d'apprendre, soif de connaître plein de choses", a-t-il expliqué à 50 Minutes Inside.