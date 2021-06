Kendji Girac papa protecteur : pourquoi il n'exposera jamais sa fille Eva Alba

Depuis sa victoire dans l'émission The Voice en 2014, Kendji Girac n'en finit plus de cartonner. Très exposé médiatiquement, le jeune homme a déjà sorti trois albums couronnés de succès et s'affiche beaucoup à la télévision, que ce soit comme juré de The Voice Kids ou comme invité d'autres émissions. Une exposition médiatique qu'il vit très bien, mais qu'il ne souhaite pas mélanger avec sa vie privée. Alors que l'on ne sait pratiquement rien de sa compagne, Soraya, et de sa petite fille, dont la naissance a été une véritable surprise, le tout récent papa d'Eva Alba a souhaité s'exprimer sur le sujet dans le dernier numéro de Paris Match, sorti ce jeudi 10 juin.

Je comprends que ça intrigue, mais on ne la verra pas. Mon travail, c'est mon travail. Le reste me regarde.

Si la notoriété est quelque chose qu'il accepte et apprécie personnellement, son fonctionnement est totalement différent envers ses proches, et principalement sa petite Eva Alba, née en janvier dernier. "Je comprends que ça intrigue, mais on ne la verra pas. Si je pouvais ne pas en parler, je le ferais. Mon travail, c'est mon travail. Le reste me regarde", insiste-t-il. Une position ferme de la part de Kendji Girac qui a été plutôt échaudé par une précédente expérience avec des membres de sa famille.

En effet, avec la notoriété grandissante de l'artiste, ses proches et plus précisément ses parents ont été impactés, ce que le chanteur regrette. "Ça n'a pas été facile pour mes parents, fatigués d'être reconnus et photographiés en permanence. Si c'était à refaire, je ne sais pas si je les exposerais à nouveau", regrette Kendji, qui ne s'est rendu compte qu'après coup des conséquences de cette exposition médiatique.