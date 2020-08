The Voice Kids 2020: Patrick Fiori en larmes, Kendji Girac s'offre une remontada

Samedi 29 août 2020, TF1 diffusait un nouvel épisode de The Voice Kids. Après une première soirée explosive, les quatre coachs étaient de retour pour un second prime consacré aux auditions à l'aveugle. Jenifer, Soprano, Kendji Girac et Patrick Fiori se sont à nouveau chamaillés pour recruter les meilleurs talents dans leurs équipes. Entre prestations inattendues, émouvantes et puissantes, la soirée a été riche en surprises.

Si vous avez manqué cette émission, la suite de cet article est faite pour vous !

Résumé du 29 août 2020.

STÉFI : AT LAST - ETTA JAMES

Stéfi, 14 ans, baigne dans la musique depuis toute petite. Grâce à son papa musicien, elle a déjà écumé des scènes des quatre coins du monde, comme à New York, en Belgique ou encore en Allemagne. Mais aujourd'hui, c'est seule qu'elle se lance dans The Voice. Sur scène, Stéfi fait preuve d'une grande maîtrise, sous le regard ému de ses deux parents. Très portée sur le jazz, elle a choisi une chanson très compliquée ce qui lui a valu de poursuivre l'aventure. Les coachs n'hésitent pas à se taquiner pour obtenir les faveurs de la jeune fille. Seul Soprano ne s'est pas retourné et se fait l'arbitre du jeu. Stéfi doit désormais choisir et semble avoir été convaincue par... Kendji Girac. La nouvelle recrue démarre donc en force ce nouveau round des auditions à l'aveugle !

Stéfi intègre l'équipe de Kendji Girac.

ILIANE : TOUT OUBLIER - ANGÈLE

Iliane, 10 ans, rêve de devenir basketteur et chanteur. Pas question de choisir pour le jeune garçon qui arrive même à faire les deux en même temps : "Parfois, je joue au basket et je chante, ça me remonte le moral", confie-t-il en coulisses. Iliane est une personne très réservée, mais très bien entourée, notamment par sa soeur, qui a déjà participé à The Voice auparavant, sans toutefois avoir été retenue. Elle s'est donc reconvertie en coach pour son petit frère. D'abord quelque peu intimidé par le plateau et le public, Iliane parvient ensuite à dégager l'énergie nécessaire pour plaire aux coachs. Il fait même l'unanimité en faisant se retourner les quatre artistes. Pour couronner le tout, Iliane obtient une standing ovation. La bataille de coach peut commencer, et Jenifer lance les hostilités : "Je suis quand même la première à m'être retournée." Mais n'oublions pas que Kendji Girac et Patrick Fiori sont aussi dans la course, sans compter Soprano qui ne lâche rien. Ses paroles convainquent d'ailleurs le jeune talent de continuer à ses côtés.

Iliane intègre l'équipe de Soprano.

EMA : LES FILLES D'AUJOURD'HUI - JOYCE JONATHAN ET VIANNEY

Décidément, le niveau est très élevé pour cette deuxième soirée des auditions à l'aveugle. Ema, 11 ans, a impressionné les coachs dès les premières notes de son interprétation. Sa maîtrise et son timbre de voix les ont régalés. "C'était un pur plaisir de t'entendre, j'ai savouré chacune de tes notes", juge Jenifer sous le charme. Ses camarades souhaitent eux aussi accueillir cette voix magnifique dans leurs équipes respectives.

Ema intègre l'équipe de Patrick Fiori.

LÉNA : PERHAPS, PERHAPS, PERHAPS - DORIS DAY

Léna est une véritable pile électrique. À 7 ans et demi, elle est la plus jeune de la compétition, cette année. Qu'à cela ne tienne, elle apparaît très à l'aise sur scène et dévoile une personnalité de boute-en-train. Malgré sa petite voix fragile, les quatre coachs ne résistent pas à son côté pétillant et à son plaisir de faire le show. "Tu nous as rendus heureux", glisse Jenifer. Léna se la joue même professeur de danse en apprenant sa chorégraphie aux quatre chanteurs. Mais passé ce bon moment, il est l'heure de choisir pour la petite fille. Elle se dirige vers le siège du coach qui a su la convaincre.

Léna intègre l'équipe de Jenifer.

NAOMI : BOHEMIAN RHAPSODY - QUEEN

Naomi, 11 ans, vit au Luxembourg, mais elle est cubaine et hongroise et parle pas moins de cinq langues différentes. Très déterminée, elle est prête pour relever le défi The Voice Kids, et au piano qui est plus est. Car oui, en plus de savoir chanter, Naomi est une musicienne hors pair. Ainsi, elle se lance dans une interprétation audacieuse de Bohemian Rhapsody, le titre mythique du groupe Queen. Au bout de quelques secondes, les coachs s'élancent sur leur buzzer et Kendji prend bien soin au passage de bloquer Patrick Fiori, à charge de revanche. Soprano de son côté en perd son chapeau, tant il est époustouflé par la prestation de la fillette. C'est un véritable coup de coeur pour les professionnels, surtout pour Kendji qui n'hésite pas à lui faire la sérénade. Naomi n'y est vraisemblablement pas insensible et accepte de rejoindre son équipe, en lui faisant une sérénade à son tour.

Naomi intègre l'équipe de Kendji Girac.

FERDINAND : MARDY BUM - ARTCIC MONKEYS

Ferdinand, 13 ans, est un vrai mini rockeur. Il débarque très sûr de lui avec sa guitare électrique dans l'émission. Il faut dire que le petit jeune homme a déjà un peu d'expérience avec la télé puisque c'est dans le public de Quotidien qu'il a appris sa qualification aux auditions à l'aveugle de The Voice Kids. L'année dernière, il avait été repéré par l'émission lors du concert de Pete Doherty, où il avait eu la chance de partager la scène avec le chanteur britannique, son idole. Il connaît toutes les grandes légendes, de Patti Smith, à Iggy Pop... Jenifer est d'entrée très emballée, se retournant très vite. Elle est la seule à buzzer, les autres comprenant qu'il est pour elle. "Je le voulais", confirme-t-elle.

Ferdinand intègre l'équipe de Jenifer.

ABDELLAH : GHIR ROHI - AJOUB KHALIFI

Abdellah, 15 ans, prend le pari de chanter en arabe avec son père sur scène, qui joue du oud. Soprano buzze, suivi de Patrick Fiori et de Kendji Girac in extremis. Sa prestation est un véritable envoûtement, surtout pour Soprano à qui cela rappelle des souvenirs d'enfance. "Tu m'as mis des frissons", admet-il. Pour Kendji Girac, c'est pareil, il se remémore ses débuts, lorsqu'il se lançait dans la musique avec son père. Les deux chanteurs sont au coude-à-coude, mais Abdellah opte finalement pour Kendji. C'est la grande remontada pour le petit nouveau de l'équipe qui a prouvé qu'il n'avait plus rien à envier à ses camarades.

Abdellah intègre l'équipe de Kendji Girac.

ILAN : LES FEUX D'ARTIFICE - CALOGERO

Ilan, 11 ans, vient de Nice et décide de chanter une chanson de Calogero qui a une symbolique toute particulière depuis les attentats survenus le 14 juillet 2016 dans la ville d'où il est originaire. Le jeune Ilan voulait émouvoir les coachs, c'est réussi ! Déjà lui-même très touché en chantant, il parvient à faire pleurer Patrick Fiori. Les autres sont à la limite de lâcher une larme et le public lui offre une standing ovation.

Ilan intègre l'équipe de Soprano.

ALICE : LET'S GET LOUD - JENNIFER LOPEZ

Alice, 12 ans, est la soeur d'un candidat de The Voice vu dans la version des grands un peu plus tôt cette année. Prénommé Julian, il avait intégré l'équipe de Marc Lavoine avant d'être battu par Antony lors des battles. Aujourd'hui, Julian est à fond derrière sa cadette. Après plusieurs hésitations, les quatre coachs se retournent en même temps et commencent à se chamailler pour accueillir Alice à bras ouverts.

Alice intègre l'équipe de Patrick Fiori.

ÉMILIA : KNOCKIN' ON HEAVEN'S DOOR - BOB DYLAN

Émilia, 14 ans, est tout simplement époustouflante avec sa reprise du morceau culte de Bob Dylan à la guitare. Elle fait l'unanimité et touche en plein coeur son auditoire. Après de longues déclarations et de compliments à son égard, la jeune fille doit faire son choix. C'est avec une grande timidité qu'elle décide de suivre Kendji Girac.

Émilia intègre l'équipe de Kendji Girac.

THOMAS : QUE TU REVIENNES - PATRICK FIORI

Thomas, 11 ans, espère impressionner Patrick Fiori avec l'interprétation d'un de ses tubes, ce qui est le cas. Il est alors impossible pour le chanteur de ne pas se retourner. Très ému d'entendre sa chanson chantée par quelqu'un d'autre, il a le champ libre pour faire venir le talent dans son équipe. "Tu l'as super bien chanté, donc c'est très simple : bienvenue à The Voice Kids", se contente-t-il de déclarer.

Thomas intègre l'équipe de Patrick Fiori.

ZOÉ : HOMELESS - MARINA KAY

Zoé, 9 ans, déborde d'énergie. En plus d'être une pro de la natation, elle s'illustre dans le chant. Après trois ans de cours assidus, Zoé est sélectionnée pour les auditions à l'aveugle et touche enfin son rêve du bout du doigt. Elle espère émouvoir Soprano, accessoirisant sa tenue tout comme lui. In extremis, le chanteur se retourne, mais la délicatesse de la fillette et sa reprise épurée de ce morceau ont été saluées par l'ensemble des coachs.

Zoé intègre l'équipe de Soprano.

RÉSUMÉ DES ÉQUIPES

Patrick Fiori : Rébecca, Elaia, Julien, Ema, Alice, Thomas



Jenifer : Lissandro, Sarah, Jérémy, Noémie, Léna, Ferdinand



Kendji Girac : Maxime, Jody, Stéfi, Naomi, Abdellah, Emilia



Soprano : Timéo, Diodick, Rania, Iliane, Ilan, Zoé