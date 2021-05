Chimène Badi radieuse en petite robe face à Kendji Girac et Julien Doré pour une soirée Music Hall

Allez viens je t'emmène est de retour pour un cinquième numéro sur France 3. Ce vendredi 28 mai 2021, Laury Thilleman est aux commandes d'une nouvelle émission consacrée au Music Hall. A cette occasion, elle a fait appel à une pluie de stars prestigieuses.

Le rendez-vous était donné au Studio Gabriel, le 6 avril dernier. Les invités vont faire revivre les plus belles années du Music Hall avec ses légendes, dans des décors reconstitués pour accueillir des artistes de toutes les disciplines. Du côté de la chanson, le public retrouvera Kendji Girac. Le jeune papa aura le plaisir de donner de la voix en solo mais aussi aux côtés de Patrick Fiori, puis de Soolking. Julien Doré, Clara Luciani, Camélia Jordana, Julien Clerc, Nicole Croisille et la troupe loufoque The Opera Locos ont également répondu présents.

Ce n'est pas tout ! Laury Thilleman a eu la joie d'écouter le grand et émouvant Daniel Lévi, ainsi que Carla Bruni-Sarkozy toujours aussi radieuse comme en attestent les photos du diaporama. Chimène Badi a fait le show et pour l'occasion, elle avait misé sur une belle petite robe bleue. On n'oublie pas la drôle et spontanée Lola Dubini.

Du côté de l'humour, les téléspectateurs retrouveront Alex Vizorek. L'illusionniste et mentaliste Léo Brière viendra quant à lui en mettre plein la vue. Les finalistes d'Incroyable talent 2020 RB Dance Compagny spécialisés dans le jazz urbain et les claquettes, puis les danseuses du Moulin Rouge viennent compléter cette belle liste d'invités.