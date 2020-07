Incroyable talent : Kenny Thomas gagnant contesté, le public en colère

Mardi 14 juillet 2020, M6 a diffusé la finale d'Incroyable talent, la bataille du jury. Hélène Ségara, Sugar Sammy, Éric Antoine et Marianne James ont vu leurs talents s'affronter une dernière fois. Le gagnant désigné à l'issue de l'émission et il n'a pas fait l'unanimité auprès des téléspectateurs.

Les Berywam ont affronté Thomas Boissy (deux membres de l'équipe d'Éric Antoine), Dakota et Nadia (équipe de Sugar Sammy) étaient contre Roman et Cécile (équipe d'Éric Antoine), Les French Twins contre Les Red Devils (deux membres de l'équipe de Marianne James), Rémi Martin (équipe de Marianne James) s'est battu contre RB Dance Company (équipe de Sugar Sammy), Jean-Baptiste Guégan (équipe d'Éric Antoine) contre Kenny Thomas (équipe d'Hélène Ségara) et Duo Maintenant (équipe d'Hélène Ségara) contre Ben Blaque (équipe de Sugar Sammy).

Après les premiers votes, les six derniers finalistes étaient Dakota et Nadia, Duo Maintenant, Kenny Thomas, les French Twins, Rémi Martin et Thomas Boissy. Le public et les jurés ont voté une ultime fois pour élire le vainqueur de cette première édition. Et c'est le motard Kenny Thomas qui a été désigné, à la grande joie de sa coach Hélène Ségara. En revanche, sur Twitter, le coeur était moins à la fête. Les internautes n'ont pas du tout compris le classement. Dakota et Nadia étaient en dernière position. Duo Maintenant était cinquième, les French Twins quatrièmes, Thomas Boissy troisième et Rémi Martin deuxième. "Par contre, je suis carrément outrée des résultats de La France à un incroyable talent. Déjà, mettre Dakota en dernier, puis les frères Twins pour faire gagner la mobylette ?", "Alors là faut m'expliquer le classement de La France a un incroyable talent. D'où Dakota et Nadia sont arrivés 6es, alors que, à chaque passage, ils arrivent à nous mettre une émotion aussi forte. Je ne comprends pas non plus pourquoi la candidate d'Éric Antoine arrive à être 3e", La victoire de Kenny à La Bataille du jury de La France a un incroyable talent elle vaut autant que la victoire de Naoil à Koh-Lanta 2020 face à Claude...", a-t-on notamment pu lire.