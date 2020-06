Dakota et Nadia (Incroyable Talent): L'histoire personnelle derrière leur numéro

On peut dire que Dakota et Nadia ont fait un retour remarqué. Mardi 23 juin 2020, M6 a donné le coup d'envoi d'Incroyable Talent, la bataille du jury. Et avec leur prestation, les protégés de Sugar Sammy ont ému tout le monde sur le plateau. Après les violences conjugales, le duo a choisi le thème de l'immigration. Un sujet sur lequel Dakota s'est confié auprès de Purepeople.

Une fois de plus, Dakota et Nadia, révélés dans Incroyable Talent 2018, n'ont pas choisi ce thème par hasard. C'est à la suite d'expériences personnelles qu'ils ont voulu retranscrire leurs émotions à travers la danse. "On vit tous les deux en Suisse. Je suis issue d'une famille d'origine congolaise, Nadia d'une famille d'origine portugaise. Et ma mère a dû quitter son pays d'origine pour faire en sorte qu'on ait une meilleure vie, donc c'est un sujet qui me touchait directement. Et je me souviens que, quand on est venus à Paris lors de notre première saison pour les émissions, il y avait beaucoup de Syriens. En Suisse, on ne voit pas ça, donc ça nous a marqués", a tout d'abord confié le jeune homme.

Dakota a ensuite révélé qu'il avait eu un souci dans un aéroport situé au Cap-Vert, alors qu'il s'apprêtait à faire son retour en France. "J'ai eu un souci de passeport, rien de grave, mais j'ai été retenu à l'aéroport pendant vingt-quatre heures. On m'a mis un peu en détention. Je n'étais pas inquiet pour moi, je savais que ça allait se régler. Mais j'ai rencontré des gens qui étaient là depuis trois mois, sans nouvelles de leur famille. J'ai beaucoup discuté avec eux et ça m'a touché. Donc on savait que c'était ce thème que l'on devait traiter", a-t-il déclaré.

Après s'être documentés et avoir trouvé la bonne musique, Dakota et Nadia ont commencé à élaborer leur chorégraphie pour leur duel. Et ils ont vu juste, car ils ont fait pleurer tout le monde sur le plateau. Même leur coach Sugar Sammy, qui est inébranlable d'ordinaire, n'a pu retenir ses larmes. "Voir toute l'émotion sur le plateau, c'était hyper gratifiant. On avait peur de ne pas être à la hauteur de ce que l'on avait fait l'année dernière. Et voir que l'on a été compris sur un autre sujet que la violence conjugale, ça nous a confortés dans l'idée qu'on pouvait aborder de nombreux sujets, tant qu'on le fait avec sincérité", nous a confié le danseur. Espérons pour le binôme qu'il ira une fois de plus jusqu'en finale.

