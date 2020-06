Incroyable Talent : Dakota et Nadia de retour, Hélène Ségara en larmes

Mardi 23 juin 2020, M6 lance une édition spéciale de La France a un incroyable talent. Dans celle-ci, Marianne James, Hélène Ségara, Éric Antoine et Sugar Samy s'affrontent. Ils ont constitué des équipes composées de six candidats, cinq issus de précédentes saisons, le sixième est un candidat mystère. C'est à travers des duels que la compétition fait rage. Résumé de cette première soirée.

Caroline Costa contre Jean-Baptiste Guégan

Caroline Costa, protégée de Sugar Sammy révélée en 2008, a fait un joli chemin depuis sa participation à l'émission. Elle a intégré la troupe de la comédie musicale Robin des bois et elle est devenue maman. Elle n'a pas chanté depuis. Son retour ce soir est donc un sacré challenge. Elle interprète I have nothing de Whitney Houston avec brio. "Je suis très fière de toi. Ce n'était pas évident de revenir après tant d'années. Tu as dépassé cette peur, cette angoisse. J'ai cru en toi et tu as bluffé tout le monde", déclare Sugar Sammy. Pour Hélène Ségara Caroline Costa a bien fait de ne pas crier pour tenter d'égaler Whitney Houston et, pour Marianne James, ce qu'elle a fait était très difficile et elle a été dans la juste mesure.

Même si Jean-Baptiste Guégan, gagnant de la saison 13 en 2018, qui n'est autre que le sosie vocal de Johnny Hallyday, remplit les zéniths actuellement et n'a rien plus rien à prouver, il est heureux de revenir dans l'émission. Sur scène, le candidat de l'équipe d'Éric Antoine chante un medley de ses compositions, Puisque c'est écrit et Coupable. "Quand tu commences à chanter, ça me donne envie de faire l'amour", lance avec humour Éric Antoine qui a bien sûr adoré la performance. Hélène Ségara met en avant le fait que Jean-Baptiste Guégan est une bête de scène.

Place aux votes : Le public a voté pour Caroline Costa, Marianne James pour Jean-Baptiste Guégan. Enfin, Hélène Ségara a voté pour Jean-Baptiste Guégan. Il gagne ce duel et part en finale.

Les Die Mobilés contre Kenny Thomas

Les Die Mobilés sont les gagnants de la saison 7 (2012) et sont des spécialistes des ombres chinoises. Ils font partie de l'équipe de Marianne James et proposent un numéro inspiré de la nature. Ils se transforment en canards, en éléphants, en ours, en pingouins... de façon grandiose. Le tout est très poétique, mais aussi politique, car les animaux laissent place aux engins mécaniques et à la déforestation. "C'est magnifique, j'ai adoré cette prestation, la simplicité de cette histoire qui nous touche de plein fouet. Le message n'aura échappé à personne. C'est un peu politique, mais aussi incroyablement artistique", déclare Marianne James. Sugar Sammy, qui trouve que le mariage entre l'artistique et le politique est très difficile, estime que dans ce numéro cela a été fait avec élégance.

Kenny Thomas, chouchou d'Hélène Ségara qui a participé à la saison 11 (2016), revient avec un nouveau numéro de moto freestyle. Sur le petit plateau, il prend de gros risques en réalisant des figures au-dessus de son assistant. Il fait aussi des cascades qui donnent la chair de poule comme un 360 degrés, la tête en bas. "Il faut être fort et fou pour faire ça", commence Sugar Sammy qui ne sait pas quel choix faire. Éric Antoine en a "pris plein la tronche" et Marianne James a reconnu la prise de risque, mais elle a fait savoir qu'elle n'appréciait pas ce type de numéro qui met en avant "le bruit et la fureur", car cela ne l'élève pas. Pour elle, c'est un spectacle du "XXe siècle".

Place aux votes : Éric Antoine a voté pour Kenny Thomas, Sugar Sammy et le public aussi ! Il part en final.

Antonio contre Dakota et Nadia

Antonio, gagnant de la saison 11 (2016) fait partie de l'équipe d'Éric Antoine. Ce magicien spécialiste du close-up propose un numéro avec des cartes sur lesquelles il y a des lettres. Après avoir choisi six cartes, Hélène Ségara doit créer un mot. Ensuite, Marianne James doit choisir un livre (parmi les quatre livres qui sont devant elle), l'ouvrir où elle veut et écrire sur un carton le prénom qu'elle voit apparaître dedans. Pendant ce temps, Sugar Sammy additionne les trois nombres à six chiffres écrits par hasard par David Ginola. Au final, avec les deux mots et la somme, ils ont remonté le passé, car ces éléments font tous référence à sa victoire en 2016. Puis, tout s'efface sans que personne ne s'en rende compte. Les pages du livre deviennent blanches, ce qui était sur le tableau s'efface. "Il y a deux moments dans la vie quand on est une femme : trouver son point G et puis s'apercevoir qu'on aime la magie", lance Marianne James qui n'est pas fan de cet art à la base. Éric Antoine met en avant la perfection du numéro.

Sugar Sammy, lui, a choisi Dakota et Nadia (saison 13 en 2018) qui ont marqué la compétition avec leur numéro de danse qui mettait en avant les violences domestiques. Ce soir, ils évoquent l'immigration et à la fin de cette prestation marquée par la présence d'une grille et de barbelés, tout le monde est ému. Sugar Sammy ne peut plus parler, Hélène Ségara pleure. "Vous savez cette histoire qu'on voit et qui concerne les migrants, on parle de ce concept qui est tellement vague, mais sans parler de l'histoire personnelle des gens. Alors des histoires comme ça, qui sont racontées comme ça, ça me touche. Je pense qu'au-delà d'une émission de télé... tout le monde devrait voir votre prestation. Surtout avec les discours qu'on entend ces jours-ci", déclare Sugar Sammy avec difficulté. "Vous êtes depuis le début un miroir de notre société. Vous avez montré que la danse n'a pas besoin de mots pour exprimer des choses graves. (...) Vos âmes sont connectées", déclare Hélène Ségara. "Je suis heureux, car ce que je viens de me prendre dans la gueule, c'est unique au mode. Vous êtes importants et il est important que vous ayez la parole et je ne pensais pas que vous vous attaqueriez à ce sujet-là", continue Éric Antoine.

Place aux votes : À l'unanimité Dakota et Nadia remportent ce duel.

Thomas Boissy contre Marc Métral

Thomas Boissy, improvisateur vocal, a participé à l'émission lors de la saison 6 en 2011. Le protégé d'Éric Antoine prend trois artistes choisis par les membres du jury et propose trois thèmes également. Et en dix secondes, il chante en s'inspirant de ses choix. Daft Punk, Bob Marley et Dalida sont choisis. Les thèmes : Exoplanètes, Je ne trouve jamais de maillot à ma taille, Je chiale facilement. Et l'artiste s'en sort à merveille et fait beaucoup rire le jury. C'est un franc succès. "Je fais des improvisations dans mes spectacles, c'est déjà difficile, mais là, ajouter des thèmes, chanter l'air de la chanson, c'est encore plus dur, alors bravo", déclare Sugar Sammy. "Là où tu es un escroc, c'est que tu avais trois thèmes. Celui du maillot de bain et celui des exoplanètes, tu les as survolés. Tu as juste cité ces mots parce que c'était dans le cahier des charges", poursuit Marianne James qui trouve que c'était un peu facile. Éric Antoine n'est bien sûr pas d'accord.

Hélène Ségara dévoile son premier candidat mystère et annonce qu'il est mondialement connu. C'est un Français qu'Hélène Ségara a découvert aux États-Unis et qui a participé à l'émission à l'étranger. Il s'agit de Marc Métral, un homme qui fait de la ventriloquie avec son chien (qui est réel) qui ouvre la bouche lorsque le maître parle à sa place. Son numéro évoque l'abandon des animaux et c'est assez touchant. "Tu le sais, je t'aime depuis toujours, j'ai beaucoup d'admiration et de respect pour toi et j'ai même de l'amitié pour toi. C'était très bien", commente Éric Antoine. "Nous, on a l'habitude de voir des numéros humoristiques et là, vous m'avez amené ailleurs, c'était original et il y avait de l'émotion. Je n'avais jamais vu de la ventriloquie avec un chien, c'était énorme", poursuit Sugar Sammy.

Place aux votes : Éric Antoine décide d'appuyer sur le buzzer du Vox Populi ce qui signifie que seul le public peut voter. Et c'est Thomas Boissy qui gagne ce duel.