Incroyable Talent : Nouvelle blessure, les duels de la finale dévoilés

Dernière ligne droite pour les jurés d'Incroyable Talent, la bataille du jury. Hélène Ségara, Sugar Sammy, Éric Antoine et Marianne James ont opposé leurs derniers talents dans l'émission du 7 juillet 2020, avant la grande finale diffusée le 14 juillet. La pression était à son comble.

RB Dance Company contre Katya et Nikita

Sugar Sammy a fait appel au groupe de danse arrivé en finale de la saison 13, en 2018. RB Dance Company propose des numéros novateurs et bien construits. Cette troupe est toujours dirigée par l'autoritaire Romain. Il ne comptait rien laisser passer pour ce nouveau défi, mais il a eu une mauvaise surprise lors des répétitions. L'une des danseuses s'est blessée en chutant, nécessitant la venue des pompiers. Le leader a donc dû faire des ajustements au niveau de la chorégraphie pour qu'elle soit plus adaptée. Malgré tout, leur prestation était impressionnante. RB Dance Company a proposé un numéro de claquettes moderne sur le tube Smooth Criminal de Michael Jackson. Le public a eu le droit a de la fumée et des flammes sur le plateau, ce qui a apporté un plus au show. "Quelle précision. Ce que j'aime chez vous, c'est qu'à chaque fois, c'est super. Il y avait de l'émotion, des acrobaties, la chorégraphie", a confié Sugar Sammy. "C'est difficile de ne pas reconnaître votre talent. Vous avez une grande personnalité artistique", a déclaré Hélène Ségara. Des confidences qui ont certainement rassuré Romain après les changements de dernière minute qu'il a dû effectuer.

C'est un "choix du coeur" qu'a fait Hélène Segara en choisissant, également, les candidats de la saison 13. Les enfants de 8 et 11 ans ont été éliminés en demi-finale, ils espèrent donc aller au bout cette fois-ci. Ils ont une fois de plus montré qu'ils maîtrisaient parfaitement leur art. C'est la chanson Spirit de Beyoncé que le duo a choisie pour présenter son numéro aérien. Katya et Nikita ont réalisé plusieurs figures bluffantes dans les airs. Leur complicité était visible, de quoi faire fondre tout le monde sur le plateau. "On a envie de vous dévorer tellement vous êtes mignons. Vous avez un niveau technique extraordinaire", a confié leur coach. "Ce numéro aérien amène tellement de légèreté, de joie et d'espoir pour le futur. Merci, c'était merveilleux", a déclaré Marianne James.

Place aux votes : Marianne James a voté pour RB Dance Company, Éric Antoine pour RB Dance Company et le public pour Katya et Nikita. La troupe de danse poursuit donc l'aventure. Hélène Ségara a eu bien du mal à cacher son chagrin, d'autant plus que la fillette était en larmes. La chanteuse a donc fait un câlin à ses protégés pour tenter de les réconforter.

Farès contre les French Twins

C'était un "coup de coeur" pour Sugar Sammy en saison 13 (2018). Farès, le rappeur qui fait passer des messages en chantant, a donc fait son retour pour la Bataille du jury. Ce soir, il voulait dévoiler son univers en ne misant pas que sur le hip-hop. Le jeune homme de 17 ans a débuté avec du rap, l'occasion d'entendre son impressionnant flow. Et durant le refrain, ce sont des tonalités RnB qu'il a chantées. Il a même osé des vibes, une bonne surprise pour les personnes présentes sur le plateau. "Tu as évolué. Tu es auteur-compositeur. Tu es un rappeur. Là, tu as chanté , il y avait une autre dimension. Ça reste toi, mais tu vas chercher un grand public. J'ai vraiment adoré", a confié son coach à la fin de sa prestation. "Tu m'as bluffé. (...) Je retrouve un artiste complet. On sent que tu as grandi à l'intérieur. J'ai pris un pied...", a déclaré Éric Antoine.

Marianne James a fait confiance aux French Twins (saison 11, en 2016), des illusionnistes digitaux qui vivent aujourd'hui de leur passion. Ils ont préparé un numéro inédit pour cette émission entre humour et magie. C'est avec l'aide d'un écran qu'ils ont fait le show. Éric Antoine devait choisir l'un des objets présents à l'écran pour qu'ensuite, les frères le fassent apparaître en vrai. Un succès. Après que Sugar Samy a choisi au hasard le film Les 101 Dalmatiens, l'un des jumeaux est apparu soudainement avec un déguisement de dalmatien. Sont ensuite venus sur le plateau plusieurs chiens de cette race. Enfin, Hélène Ségara avait choisi, au hasard toujours, une carte sur laquelle apparaissait Bouder. Et peu de temps après, ce n'est plus l'un des frères qui était dans le costume du chien, mais bel et bien l'humoriste. "Comme d'habitude, vous ne m'avez pas déçue. La technologie, ça me plaît, en plus", a confié Hélène Ségara. "J'en ai vu un paquet, de vos numéros, on se connaît depuis longtemps et là, franchement, c'est votre meilleur numéro. C'est malin dans l'écriture, votre reveal final est un bijou. C'est brillantissime", a lancé Éric Antoine.

Place aux votes : Marianne James utilise son Vox Populi, seul le vote du public compte donc. Le public a voté pour Les French Twins.

Un candidat mystère contre Rémi Martin

"Pour mon candidat mystère, j'ai pris le truc au pied de la lettre. J'ai pris un homme mystérieux. Il a fait un carton dans America's Got Talent. Tu ne sais pas où il va, tu ne sais pas quand il commence et tu ne sais pas où il finit", a confié Éric Antoine dans le magnéto diffusé avant la prestation. Une fois de retour sur le plateau, le jury et le public ont découvert que l'homme en question se faisait appeler Tape Face. Le candidat aux yeux marqués par de l'eye-liner et du crayon a fait son entrée avec la bouche scotchée. Après avoir joué aux marionnettes avec deux gants de cuisine, l'humoriste a fait semblant de danser avec une femme. "Je n'ai pas trop compris. Ça ne m'a pas parlé", a confié Sugar Sammy. Marianne James, en revanche, a été séduite et l'a trouvé étonnant. Tout comme Hélène Ségara : "Un numéro comme le vôtre, ça fait du bien. Vous ne mouftez pas. Vous nous avez scotchés." Son coach était fier de l'avoir présenté, car il a trouvé le spectacle fantastique.

En 2018, Rémi Martin était arrivé en finale grâce à son numéro impressionnant avec son mat chinois. C'est une fois de plus un numéro poétique que le jeune homme a présenté. Mais, alors que ses anciennes prestations étaient dynamiques, il a souhaité ralentir ses mouvements, ce qui a rendu la tâche encore plus difficile. Sur un air d'opéra, il a évolué sur son mat, entouré de ballons à l'hélium qu'il utilisait parfois dans son numéro. À la seule force de ses bras, il s'est notamment retrouvé la tête en bas et a fait mine de tomber, se rattrapant à la dernière seconde. Une figure qui a provoqué des cris de panique dans le public. Sa prestation lui a valu une standing-ovation. Marianne James était très fière de son poulain. "Quel beau numéro, quelle belle mise en scène. Quelle idée géniale", a déclaré Éric Antoine. Hélène Ségara l'a trouvé plus poétique que jamais et Sugar Sammy a été apaisé.

Place aux votes : À l'unanimité, c'est Rémi Martin qui s'est qualifié pour la finale.

Jessie et Vivien contre un candidat mystère

Hélène Ségara a misé sur le couple finaliste d'Incroyable Talent 2016 Jessie et Vivien. Elle est danseuse et lui fait du tricking, association d'arts martiaux et d'acrobaties. Le mélange des deux genres donne un résultat incroyable. Les tourtereaux, qui se sont rencontrés quand ils travaillaient sur la comédie musicale Robin des Bois, ont raconté une rupture amoureuse. Après avoir mis en avant, à la simple aide de leurs corps, les disputes, le jeune homme s'en est allé à la fin de la prestation, marquant ainsi la séparation. "Ce qui est très fort en vous, c'est la sobriété. J'aime beaucoup ça. Avec des gestes simples, beaucoup de sobriété et d'humilité, on peut poser une vive émotion", a confié Hélène Ségara. "C'est vraiment bien raconté", a déclaré Éric Antoine. Sugar Sammy a été surpris, mais Marianne James a jugé que l'abandon et la souffrance n'étaient pas assez mis en avant.

Mariane James a fait appel à un groupe de danseurs venant d'Afrique du Sud. Ils pratiquent le pantsula, "une danse presque sociale et politique". Leur nom ? Les Red Devils. Très vite, ils ont mis l'ambiance sur le plateau. Au programme : de la contorsion, des figures acrobatiques, des pas qui ressemblaient aux claquettes et aussi, beaucoup d'humour. "J'adore votre humeur, j'adore l'énergie que vous apportez ici. La chorégraphie et la variété à l'intérieur de votre numéro... C'est de ce genre de numéros dont on a besoin sur cette émission", a confié Sugar Sammy. "Vous voir ici m'a complètement surpris et j'étais ravi. J'ai trouvé que la prestation était joyeuse et de très haut niveau", a déclaré Éric Antoine.

Place aux votes : Sugar Sammy a voté pour les Red Devils, Éric Antoine a voté pour Jessie et Vivien, le public a voté pour les Red Devils. Ces derniers sont donc finalistes.

Les duels de la finale

Maintenant que les 12 finalistes ont été désignés, un tirage au sort a eu lieu pour décider des prochains duels.

Les Berywam affronteront Thomas Boissy (deux membres de l'équipe d'Éric Antoine).

Dakota et Nadia (équipe de Sugar Sammy) affronteront Roman et Cécile (équipe d'Éric Antoine)

Les French Twins affronteront Les Red Devils (deux membres de l'équipe de Marianne James)

Rémi Martin (équipe de Marianne James) affrontera RB Dance Company (équipe de Sugar Sammy)

Jean-Baptiste Guégan (équipe d'Éric Antoine) affrontera Kenny Thomas (équipe d'Hélène Ségara)

Duo Maintenant (équipe d'Hélène Ségara) affrontera Ben Blaque (équipe de Sugar Sammy)