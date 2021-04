Kendji Girac, papa fatigué mais heureux : il parle de sa vie de famille et d'Eva Alba

Kendji Girac tient plus que tout à respecter l'anonymat de sa compagne. Il n'hésitait d'ailleurs pas à souligner le challenge qu'est de donner la vie. "Quand j'ai vu ma femme à l'accouchement j'ai dit : 'Ah j'ai de la chance de ne pas passer par là'. C'était dur. C'est beau mais c'est dur", confiait-il auprès de RFM.

En tous cas, Kendji Girac devra s'armer de patience avant de n'être plus dérangé par son bébé. La petite Eva Alba ne semble pas du tout être prête à faire ses nuits. Déjà en février dernier, il déplorait ne pas dormir assez. "C'est la nouvelle de l'année. Pour moi c'est un bonheur qui se rajoute dans la famille. Elle a deux semaines aujourd'hui. C'est incroyable. Les nuits sont compliquées mais, bon, on pense à l'amour et au bonheur qu'il y a. Mais sinon c'est merveilleux. Elle me ressemble un peu", détaillait-il au micro de Chérie FM.