Kendji Girac papa : "elle me ressemble un peu", premières confidences sur sa fille

Invité de l'émission le Réveil Chérie, ce mercredi 10 février 2021, Kendji Girac n'a pas échappé aux questions sur sa récente paternité. Le chanteur a ainsi accepté de faire des premières confidences à Alexandre Devoise et Sophie Coste. Comme pour tous les jeunes parents, l'artiste et sa compagne ont des nuits courtes !

Papa d'une petite Eva Alba, Kendji n'a pas caché sa joie. "C'est la nouvelle de l'année. Pour moi c'est un bonheur qui se rajoute dans la famille. J'ai tout un petit truc, c'est minuscule. Elle a deux semaines aujourd'hui. C'est incroyable. Les nuits sont compliquées mais, bon, on pense à l'amour et au bonheur qu'il y a. Mais sinon c'est merveilleux", a-t-il confié. Et l'interprète des tubes Andalouse, Color Gitano, Pour oublier ou encore Habibi de confier, non sans fierté : "Elle me ressemble un peu." On ne sait pas si elle a donc pris les traits de sa maman puisque Kendji reste discret sur sa compagne.

Interrogé sur la possibilité d'agrandir encore la famille, Kendji Girac a été franc, admettant ne pas se projeter en chef de tribu pour le moment. "On verra bien... Moi je ne sais pas, je décide pas. Je laisse faire un peu la vie quoi. Après je veux pas beaucoup d'enfants non plus. Avec les temps qui courent, faire un enfant c'est compliqué. De l'organisation et puis avec tout ce qui se passe, ça fait peur, on a pas envie de mettre un enfant au monde. Et avec l'avenir qu'on leur réserve, c'est un peu incertain...", a-t-il raconté.

Pour l'heure, c'est donc en trio qu'il traverse la vie et cela lui convient parfaitement. Malgré l'arrivée de leur princesse, Kendji Girac et sa compagne comptent bien se faire plaisir le 14 février prochain... "Pour la Saint-Valentin je vais partir à la montagne. Et cela fait longtemps que je ne suis pas allé dans un resto. Bien sûr on va faire attention mais on va essayer d'aller là-bas", a-t-il confié, évoquant visiblement un séjour hors de France puisque les restaurants y sont toujours fermés.