Kendji Girac, jeune papa : révélations sur son "message bouleversant", avant l'arrivée de bébé

Très discret sur sa vie privée, Kendji Girac a créé la surprise en annonçant le 28 janvier 2021 sur Instagram la naissance de son premier enfant. La petite Eva Alba est arrivée deux jours plus tôt, soit le 26 janvier 2021, comme il le précisait en légende d'une tendre photo des petits pieds adorables de sa fille. Mais certains, très peu nombreux, étaient déjà dans la confidence avant la grande annonce...

Comme chaque année, l'interprète du tube Andalouse devait participer aux concerts des Enfoirés, qui se tenaient du 14 au 17 janvier 2021 à la Halle Tony Garnier de Lyon. Sa compagne, dont l'identité reste mystérieuse, était en fin de grossesse et Kendji Girac n'aurait manqué pour rien au monde la naissance de son bébé. C'est alors qu'il a mis ses camarades des Restos du coeur au courant de cette belle aventure qui allait s'offrir à lui, celle de devenir père.

"La compagne de Kendji allait accoucher dans les jours suivant les Enfoirés 2021. Il a envoyé un message quelques jours avant pour annuler sa venue. Il nous a envoyé un long message qui nous a bouleversé", a confié Sophie Bazou, la responsable des Enfoirés au sein des Restos du Coeur, à nos confrères de Télé Loisirs. Toutefois, le contenu du message envoyé par le chanteur n'a pas été révélé...

Et il n'est pas le seul à s'absenter pour cette édition des Enfoirés. Liane Foly, pilier de la troupe depuis 1993, a été retenue sur "un tournage", tandis que Mc Solaar, présent depuis 1997 et qui n'a pas raté un seul concert en 21 ans, ne sera pas non plus au rendez-vous "pour des raisons personnelles". Mais Sophie Bazou tient à préciser que "tous ceux qui ne sont pas venus cette année se sont manifestés" en envoyant un message, un petit mot.

Mais que les téléspectateurs se rassurent, ils sont nombreux à avoir rempilé pour les Enfoirés 2021. En plus des habitués de la bande à l'instar de Patrick Bruel, Mimie Mathy, Jean-Louis Aubert, Amel Bent, Nolwenn Leroy, Patrick Fiori, Kad Merad, Christophe Willem, Michaël Youn, Lorie Pester,Zazie ou encore Michèle Laroque, de nouvelles recrues font leur arrivée. En effet, Kev Adams, Vianney ou encore Carla Bruni sont attendus.

La quarantaine d'artistes a enregistré les concerts des Enfoirés 2021 : à côté de vous en janvier 2021, sans public. Le spectacle déjà enregistré sera diffusé sur TF1 début mars.