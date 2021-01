Kendji Girac papa : naissance surprise de sa fille, son doux prénom dévoilé

Mais alors qui est l'heureuse maman ? Le mystère reste entier car Kendji Girac est un homme très discret.

S'il a reçu les félicitations de nombreuses personnalités dont certaines étaient sûrement dans la confidence, la surprise demeure dans les commentaires publiés suite à sa photo. De nombreux internautes ont aussi laissé entendre qu'ils aimeraient en savoir plus sur l'identité de la maman. Pas sûr qu'ils obtiennent une réponse de sitôt !

Une chose est plus certaine c'est que la petite Eva Alba aura le bonheur de découvrir le monde de vie gitan de son papa. En effet, malgré le succès, Kendji Girac n'a pas oublié d'où il vient et continue de vivre simplement. Il y a peu, au Parisien, il confiait : "Parfois je dors dans la maison, parfois dans la caravane, c'est un refuge dans lequel je me sens bien, et j'adore y entendre le bruit de la pluie qui me berce. C'est une chance d'avoir les deux... Et oui, je vis toujours comme un gitan (...) Je ne lâcherai pas ce petit coin de paradis même pour un appartement sur les Champs-Elysées à 10 millions d'euros. Il y a quelques années, j'en ai loué un pendant un mois et demi, rue de la Boétie, je le payais 4 000 ou 5 000 euros par mois. J'y suis resté une semaine et je suis rentré ici. Il n'y a rien à faire, je n'y arrive pas. Ça m'a agacé, je me sentais seul, abandonné."