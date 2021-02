Kendji Girac - Le jeune papa revient sur l'accouchement de sa compagne : "C'est beau mais c'est dur"

Quel bonheur pour Kendji Girac ! À la fin du mois de janvier, le chanteur a créé la surprise en annonçant la naissance de son premier enfant, une petite fille prénommée Eva Alba arrivée le 26 du mois. "Bienvenue à ma princesse EVA ALBA que j'aime plus que tout. 26/01/21", écrivait-il sur Instagram en légende d'une photo des petits pieds de son bébé. Forcément, le plus célèbre des gitans attise aujourd'hui la curiosité autour de son nouveau quotidien de papa. Mais difficile de lui soutirer des confidences, lui qui refuse toujours de présenter sa compagne et mère de sa fille au grand public.

Toutefois, lors de son passage sur RFM samedi 13 février 2021, il a accepté d'en dire un peu plus sur l'accouchement. Kendji Girac a notamment reconnu qu'il était "difficile" d'être une femme. Et de s'expliquer : "Parce que quand j'ai vu la femme à l'accouchement j'ai dit 'ah j'ai de la chance de ne pas passer par là'. C'était dur. C'est beau mais c'est dur". Ses fans devront se contenter de ces timides déclarations pour le moment.



À noter que le chanteur et coach de The Voice Kids avait déjà livré ses premières impressions de chef de famille il y a quelques jours dans le Réveil de Chérie FM. "C'est la nouvelle de l'année. Pour moi c'est un bonheur qui se rajoute dans la famille. Elle a deux semaines aujourd'hui. C'est incroyable. Les nuits sont compliquées mais, bon, on pense à l'amour et au bonheur qu'il y a. Mais sinon c'est merveilleux", avait-t-il déclaré. Et d'ajouter avec fierté : "Elle me ressemble un peu."

Lors de ce même entretien, Kendji Girac avait également partagé ses projets pour leur première Saint-Valentin à trois. "Pour la Saint-Valentin je vais partir à la montagne. Et cela fait longtemps que je ne suis pas allé dans un resto. Bien sûr on va faire attention mais on va essayer d'aller là-bas", a-t-il prévu, évoquant vraisemblablement un séjour hors de France puisque les restaurants y sont toujours fermés.