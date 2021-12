Kendji Girac papa : Sa fille Eva Alba a déjà le rythme dans la peau

Kendji Girac est enfin rentré chez lui ! Le jeune papa de 25 ans profite d'un court répit dans sa tournée Mi Vida Tour pour partager des moments avec sa famille. Sur Instagram, le gagnant de The Voice 3 a publié une vidéo de lui avec sa fille Eva Alba, âgée de 11 mois. Guitare en main et assis par terre au côté de son bébé qui a bien grandi, l'auteur-compositeur-interprète fait glisser ses doigts entre les cordes tout en dévorant sa fille des yeux. La petite Eva Alba gigote dans son pyjama au son de la guitare, tout en jouant avec une enceinte portable.

Cet instant de complicité père-fille a fait la joie des fans du chanteur. Très pris par son travail qui est aussi sa passion, Kendji Girac a beaucoup de mal à concilier sa nouvelle vie de famille et sa vie professionnelle. Le 25 novembre, il s'est envolé pour Casablanca au Maroc, afin d'inaugurer en musique le Casa Music Show au Sofitel Tour Blanche. Celui qui vient de dévoiler son nouveau titre, Conquistador écrit par son ami Slimane, s'était confié sur cette difficulté à jongler entre sa paternité et sa carrière de musicien. "Ma petite fille, avec cette vie à 100 à l'heure, là ça va faire 3,4 jours que je l'ai pas vue, ça me manque énormément", déplorait-il en octobre dernier dans l'émission 50 Mn Inside.

Bien que Kendji Girac avait dit qu'il ne montrerait jamais sa fille, on devine aisément le petit visage de sa poupée brune, même si elle fait dos à la caméra dans cette vidéo intime. Soucieux du bien-être de ses proches et sachant que la notoriété ne fait pas forcément le bonheur, l'artiste de 25 ans a décidé de ne pas révéler l'identité de sa compagne et mère de sa fille. "Je comprends que ça intrigue, mais on ne la verra pas. Si je pouvais ne pas en parler, je le ferais. Mon travail, c'est mon travail. Le reste me regarde", avait-il annoncé dans les colonnes de Paris Match en juin dernier.

Le mystère restant entier concernant sa vie amoureuse, de nombreux fans ont pensé que Kendji Girac était un père célibataire, ce qu'il a ensuite démenti, agacé par les rumeurs.