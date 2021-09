"Je me régale" : Kendji Girac papa touchant, confidences sur sa fille Alba

Père d'Eva Alba - née en janvier 2021 de sa relation avec sa discrète compagne Soraya - Kendji Girac est résolument fier de sa fille. Lors d'une interview accordée à Nikos Aliagas pour le podcast Apple The Voice All Stars, le gagnant du célèbre télé-crochet de TF1 s'est épanché sur son récent rôle de papa.

"À ma fille, je lui chante des petites chansons de Disney. Et parfois, je lui invente des petites chansons qu'elle aime bien, qu'elle reconnaît", a-t-il d'abord indiqué, non sans fierté. Et de poursuivre, sur l'engouement de sa fille pour ses chansons : "Quand je lui chante des petites chansons assez joyeuses, elle commence à bouger ses mains. Et elle se balance, je me régale."

Un véritable papa poule

Après avoir officiellement dévoilé la première vidéo de sa fille à ses abonnés Instagram, le 6 août dernier, Kendji Girac avait cependant pris le soin de ne pas divulguer son doux visage. Sur cette vidéo, on y découvre Eva Alba, très attentive aux moindres faits et gestes de son papa. Une apparition aussi attendrissante que surprenante puisqu'auprès de nos confrères de Paris Match, le chanteur avait indiqué ne pas vouloir exposer sa fille. "Je comprends que ça intrigue, mais on ne la verra pas. Si je pouvais ne pas en parler, je le ferais. Mon travail, c'est mon travail. Le reste me regarde", avait-il formellement déclaré. Tout porte à croire que le jeune père de famille a changé d'avis !

Pourtant, le quotidien du père de famille n'est pas toujours tout rose. Lors d'une interview accordée à Midi Libre, en juillet dernier, Kendji Girac s'est épanché sur son quotidien de papa "inquiet" et "protecteur". "Au moindre truc, ça me fait des sensations, au plus profond de ma chair. Alors vite le docteur, vite les urgences, vite la mama pour savoir ce qu'il faut faire. Je découvre ces inquiétudes et elles sont fréquentes !", avait-il partagé.