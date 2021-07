Kendji Girac papa : confidences timides sur sa vie de famille et sa fille Eva Alba

En pleine tournée après des mois sans pouvoir aller à la rencontre de son public, Kendji Girac vit à cent à l'heure et n'a plus le temps de rien. Mardi 20 juillet, le jeune chanteur qui fêtait ses 25 ans en juin, torse nu à bord d'un bateau au large d'une mer turquoise, s'est confié à Midi Libre. L'interprète d'Andalouse a fait quelques confidences concernant sa vie de jeune papa. Car oui, le discret Kendji est père d'une petite Eva Alba, née le 26 janvier 2021 ! Si on ne connait toujours pas l'identité de la mystérieuse maman, c'est parce l'artiste d'origine gitane catalane met un point d'honneur à protéger l'intimité de cette dernière.

Avec son bébé de 6 mois, le séduisant Kendji se transforme en un papa "gâteau, qui donne beaucoup d'amour, de câlins, de bisous". Celui qui jongle entre les studios d'enregistrements, plateaux télé et la scène, affirmait : "On vit dans une société difficile. Je ferai tout pour la protéger et veiller sur ma famille".

Le vainqueur de la saison 3 du télé-crochet The Voice a fait le choix de ne jamais dévoiler le visage de son enfant, pour des raisons évidentes. En mars dernier, il confiait au journal régional : "Je suis un papa inquiet, protecteur, mais surtout inquiet. Au moindre truc, ça me fait des sensations, au plus profond de ma chair. Alors vite le docteur, vite les urgences, vite la mama pour savoir ce qu'il faut faire. Je découvre ces inquiétudes et elles sont fréquentes !" De nouvelles responsabilités qui viennent s'ajouter à sa vie déjà bien mouvementée !