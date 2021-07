Kendji Girac : Torse nu et musclé, il fait couler le champagne pour ses 25 ans !

Kendji Girac a 25 ans ! Le jeune chanteur d'origine gitane a soufflé ses bougies le 3 juillet dernier. Et pour l'occasion, l'interprète d'Andalouse a mis les petits plats dans les grands puisqu'il s'est offert une virée en bateau dans un cadre idyllique !

Sur Instagram, le gagnant de la saison 3 de The Voice s'est affiché torse nu, laissant voir ses abdominaux bien dessinés et à ouvert une bouteille de champagne à sa santé ! Dans un autre post, le papa d'Eva Alba, remercie ses fans pour leurs messages et voeux d'anniversaire. "Merci pour tous vos messages d'anniversaire les amis ! Vous êtes au TOP! 25 ans !!!!!!!", écrit celui qui arbore un short bleu et une chemise à motifs exotiques, assis à l'arrière d'un bateau.

Pour célébrer son quart de siècle, Kendji Girac s'est fait un autre cadeau : il a retrouvé son public ! En effet, le jeune chanteur, qui a sorti son nouvel album, Mi Vida (Ma vie, en espagnol) dans lequel il collabore avec plusieurs artistes de renom à l'instar de Soolking, Slimane ou encore Dadju, a également démarré sa tournée, Mi Vida Tour !