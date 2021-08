Kendji Girac papa : 1ere apparition en vidéo de sa craquante fille Eva Alba !

Cette publication est aussi émouvante qu'elle est surprenante. Et pour cause, Kendji Girac faisait savoir au mois de juin dernier qu'il ne souhaitait pas exposer sa fille sur les réseaux sociaux. "Je comprends que ça intrigue, mais on ne la verra pas. Si je pouvais ne pas en parler, je le ferais. Mon travail, c'est mon travail. Le reste me regarde", déclarait-il pour Paris Match. À noter que le chanteur d'origine gitane catalane a toutefois pris soin de ne pas dévoiler le visage de son enfant à travers sa vidéo. Ce qui n'aura pas empêché de faire sensation !

Souvent questionné sur sa nouvelle vie de papa, Kendji Girac est en revanche plus à l'aise à l'idée de faire quelques confidences à ce sujet. Il assurait par exemple dans les pages de Midi Libre le 21 juillet être un papa "gâteau, qui donne beaucoup d'amour, de câlins, de bisous". Mais aussi un papa "inquiet" et "protecteur". "Au moindre truc, ça me fait des sensations, au plus profond de ma chair. Alors vite le docteur, vite les urgences, vite la mama pour savoir ce qu'il faut faire. Je découvre ces inquiétudes et elles sont fréquentes !", reconnaissait-il. On imagine alors que la musique réussit toujours à dissiper ses doutes.