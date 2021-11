Kendji Girac, papa célibataire ? Très agacé, il met les choses au clair

Kendji Girac serait-il un coeur à prendre ? Le chanteur de 25 ans, qui connaît les joies de la paternité depuis le 26 janvier 2021, est victime de nombreuses rumeurs qui le disent père célibataire ! Interviewé par nos confrères de Télé-Loisirs, le papa de la petite Eva Alba a tenu à remettre les choses au clair. "Quand j'entends tous ces mensonges, je me dis que les gens inventent vraiment n'importe quoi. C'est quand même incroyable !", s'est-il insurgé.

L'interprète de Color Gitano, qui ne parle jamais de la maman de sa fille et n'a jamais confirmé son identité, a expliqué que ces racontars ne l'atteignent pas. "Je ne m'en préoccupe pas. J'ai envie de garder ma vie familiale privée", a assuré le gagnant de la saison 3 de The Voice. "Ma vie d'artiste reste du travail, même si je l'adore ce métier. Ce sont deux choses différentes et, pour mieux profiter de chacune, je préfère les compartimenter", a conclu le coach de The Voice Kids.

En ce moment, Kendji Girac, qui a repris les concerts, est en tournée avec Mi Vida Tour. Sa passion pour la musique l'éloigne de sa famille, ce qui le chagrine beaucoup, mais Kendji Girac se console en retrouvant son public.