"J'ai peur" : Louane, angoissée par son arrivée dans le jury de The Voice Kids

Interrogée par Nikos Aliagas dans le podcast Apple : The Voice All Stars, la chanteuse Louane s'est un peu plus exprimée sur sa prochaine arrivée au sein du jury de The Voice Kids sur TF1. Un pari risqué pour celle qui a participé à la deuxième saison de The Voice, remportée par Yoann Fréget en 2013.

Face à l'animateur, la jeune mère de famille s'est d'abord épanchée sur toutes les informations qu'elle a apprises suite à sa participation à l'émission. "Il n'y a rien de plus formateur que The Voice", a d'abord expliqué la chanteuse. Et de poursuivre : "The Voice, c'est une école. Moi, aujourd'hui, j'arrive sur un plateau, je ne chante pas deux fois ma chanson. Si je la chante une deuxième fois, c'est qu'on m'a demandé de le faire pour les lumières. On n'a plus besoin de me dire 'Ça, c'est la caméra pour les gros plans', car je le sais. J'ai appris ça sur The Voice."

Pourtant, celle qui s'apprête à devenir un des coachs de The Voice Kids - aux côtés de Patrick Fiori, Julien Doré et Kendji Girac - a ensuite partagé toutes les craintes qu'elle ressent aujourd'hui. "J'ai peur", a-t-elle expliqué à Nikos Aliagas. "J'ai eu énormément de mal à accepter à cause de ça", a-t-elle poursuivi, mentionnant qu'elle ne se sent pas capable d'aider les futurs (et jeunes) candidats : "Je n'arrive toujours pas à trouver la légitimité d'accompagner ces enfants." "Tu le feras naturellement, ne te pose pas de question", lui a alors rétorqué l'animateur, confiant.

Un second enfant à l'horizon ?

Malgré une vie professionnelle très chargée, Louane peut néanmoins compter sur le soutien de son compagnon Florian Rossi. En couple depuis 2018, les deux amoureux ont récemment donné naissance à leur premier enfant. Une petite fille, répondant au doux prénom d'Esmée, née en mars 2020.

Et en septembre dernier, Louane avait organisé un petit jeu de question/réponse avec ses abonnés. L'occasion pour cette dernière de partager des nouvelles sur sa vie de famille, mais également de répondre aux nombreuses interrogations de ses fans. Lorsqu'un abonné s'est demandé si elle comptait avoir un deuxième enfant, la jeune femme a vite répondu, sans détour. "Vous avez quoi tous avec ça ? Laissez-moi cinq minutes, non ?", a simplement indiqué la mère de famille, agacée.