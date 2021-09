Patrick Fiori inquiet par son retour dans The Voice : "Il y avait de la tension, de l'appréhension"

Juré emblématique de l'émission The Voice Kids, Patrick Fiori a ravi les téléspectateurs en étant à l'affiche de The Voice All Stars. Lors d'une récente interview accordée à Télé-Loisirs, vendredi 24 septembre 2021, le chanteur de 52 ans est revenu sur son retour dans le télé-crochet de TF1.

"Être catapulté cinquième coach, c'était formidable mais particulier. J'étais spectateur de The Voice depuis 10 ans. J'ai quasiment regardé toutes les saisons, en famille, dans mon canapé donc je suis arrivé dans ce fauteuil silencieux et en mode 'découverte de tout'", a-t-il d'abord expliqué. Et de poursuivre, au sujet de son rôle de coach vocal : "Se retrouver là, avec les coachs... Ce n'était pas juste venir poser ses fesses dans un fauteuil ! C'était faire face à des talents qui prennent le courage de revenir devant nous."

Un retour très redouté par l'artiste qui a ensuite confié à nos confrères avoir ressenti beaucoup de pression à l'idée de s'installer à nouveau dans son fauteuil de coach : "Il y avait de la tension, de l'appréhension, de la découverte." Sans oublier de mentionner sa relation avec les autres coachs, plus présents sur la version pour adultes : "Puis je me posais des questions. Est-ce que ça allait matcher entre moi et des coachs avec qui je n'avais jamais été dans l'émission ? Au final, un regard a suffi, mais l'intégration a été une étape importante pour moi."

Désormais aux côtés de Jenifer, Zazie, Mika et son ami Florent Pagny, le compagnon d'Ariane Quatrefages a de quoi se vanter auprès de ses amis les jurés. Car lors de la finale de The Voice Kids, une de ses protégées Rebecca (10 ans) a été sacrée grande gagnante de la 7e saison du télé-crochet en octobre dernier. Pour rappel, elle avait récolté près de 46,2 % des voix, devant Abdellah (25,3 %), Naomi (20 %) et Ema (8,5 %). Seul bémol, en raison des mesures mises en place, la jeune chanteuse et violoniste n'avait pas pu faire un câlin à son coach Patrick Fiori.