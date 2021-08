The Voice Kids : Soprano remplacé par un chanteur à l'univers bien différent

Interviewé par VSD en 2015 - année où il a été sacré meilleur artiste masculin de l'année, devant Johnny Hallyday et Calogero aux Victoires de la Musique - le chanteur de 39 ans confiait pourtant ne pas souhaiter devenir coach et avoir même refusé bon nombre de propositions de différents télé-crochets. "J'ai tout refusé. Je n'ai pas fait de choix professionnels liés à un esprit de revanche. À une époque, quand je parlais, on ne m'écoutait pas. Puis, soudainement, tout a basculé. À ce moment-là, tu as l'impression d'avoir un espace de liberté qui s'agrandit et le risque, c'est de vouloir l'occuper pleinement" expliquait-il. Il a visiblement changé d'avis et sera bientôt aux côtés de Kendji Girac, Patrick Fiori et Louane dans la huitième édition de The Voice Kids.

Pour rappel, Louane va remplacer Jenifer lors de la prochaine saison. Neuf ans après avoir remporté l'émission, la compagne de Florian Rossi et maman d'Esmée va pouvoir juger les meilleurs chanteurs juniors de France, âgés de 6 à 15 ans, sur le plateau de TF1.