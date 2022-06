Soprano papa : sa méthode très spéciale pour aller voir son fils au foot, et rester incognito !

Soprano est l'un des artistes préférés des Français. Ses titres Le Coach, Je roule ou encore À nos héros du quotidien (l'un des titres phares du premier confinement au printemps 2020) font de lui une star auprès de toutes les générations, jeunes ou seniors.

Mais derrière l'artiste, se cache Saïd M'Roumbaba (son vrai nom), le mari d'Alexia (sa femme depuis juin 2006) et le père de ses trois enfants : Inaya, 14 ans, Lenny, 13 ans et Luna 10 ans. Pour Soprano, et d'ailleurs pour n'importe quelle célébrité, il n'est pas toujours facile de se déplacer dans un lieu quelconque sans un parterre de fans !

"Quand j'arrive dans un tournoi, c'est l'émeute"

Vendredi 24 juin dernier, Soprano était l'invité du podcast Parents d'abord du magazine Télé Loisirs. L'artiste de 43 ans a révélé sa petite manie pour aller voir son fils Lenny en toute tranquillité. "Là où c'est un peu dur, c'est pour mon fils, a d'abord reconnu Soprano. C'est compliqué d'aller à ses tournois de football. Quand j'arrive dans un tournoi, c'est l'émeute. Je dois donc me cacher. Ma femme y va en premier. Elle regarde et me dit : "Là, il y a un endroit où tu peux prendre la voiture et te mettre sur le côté." Donc je me mets sur le côté, je suis dans la voiture. Je reste à côté d'une grille, j'ai la capuche et je regarde le match comme ça."

Malgré les difficultés du quotidien suscitées par la notoriété, Soprano - qui est la tête d'affiche du documentaire Soprano: à la vie à la mort diffusé sur Disney + depuis le 15 juin 2022 - n'est pas peu fier du chemin parcouru pour en arriver là. Un héritage qu'il voudrait laisser à ses enfants plus tard, comme il l'a expliqué dans le podcast Parents d'abord : "Le but de cette série documentaire était de montrer notre histoire à nos enfants. On s'est dit qu'il fallait leur laisser un héritage, leur expliquer que tout n'a pas toujours été simple pour nous. Aujourd'hui, on a une vie confortable mais ça n'est pas tombé du ciel. Ma grande-fille va avoir 15 ans, le garçon a 12 ans et la petite dernière 10 ans. Ils sont super fiers de leur papa. Après, quand ils sont nés, leur papa était connu." Des enfants qui, sans doute, sont fiers de leur papa star !