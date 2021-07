Louane maman : ses confidences sur sa grossesse très compliquée

Présente dans la vidéo Avec ta star, diffusée sur Youtube, le 26 mai 2021, Louane s'est épanchée, à coeur ouvert, sur sa première grossesse. Alors que cette étape est souvent jugée magnifique pour de nombreuses femmes, Louane n'a pas partagé le même avis. En effet, la jeune chanteuse a très vite raconté que ce n'était pas une partie de plaisir...

"Dans la société, il y a vraiment un truc de : 'la femme enceinte, c'est génial, tu dois kiffer ta grossesse', mais moi, c'était pas mon délire", a rapidement confié l'artiste de 24 ans. "J'ai été très malade, et plus que le premier trimestre", a-t-elle ajouté. Une expérience qui l'a beaucoup marquée et qu'elle espère tout de même réitérer, sans vivre la même expérience pour autant.

Une future grossesse à l'horizon

Et concernant une potentielle future grossesse, la jeune comédienne est restée catégorique. En effet, cette dernière a fait comprendre durant cette interview qu'être à la tête d'une famille nombreuse n'était clairement pas dans ses perspectives d'avenir. Toutefois, la compagne du chanteur Florian Rossi a quand même pris le soin d'expliquer vouloir retomber enceinte dans le futur, et ainsi offrir un petit-frère ou une petite soeur à sa fille. "On va lui faire un petit frère ou une petite soeur et on va s'arrêter là", a-t-elle exprimé. Et de poursuivre : "On ne sait jamais, peut-être trois enfants. Mais on n'ira pas plus loin".