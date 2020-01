Louane enceinte : Grossesse sportive et wakeboard entre copines

La rumeur courait depuis plusieurs mois et c'est désormais officiel, Louane est enceinte. La chanteuse de 23 ans a en effet officialisé sa grossesse lors du dernier défilé Haute Couture de Jean Paul Gaultier, mercredi 22 janvier 2020 au Théâtre du Châtelet, à Paris. Toute pimpante, la chanteuse était incapable de dissimuler son beau baby-bump sous sa robe noire.

Hélas, on ne sait malheureusement rien sur cette grossesse hyper discrète ni sur le père du futur bébé. L'interprète de Jour 1 et Avenir semble vouloir se concentrer sur sa prochaine vie de maman le plus loin possible des médias.

Heureusement, on peut compter sur ses amis pour avoir de petites informations. Par exemple, son amie proche Jade vient de poster une irrésistible photo sur son compte Instagram. On y voit les deux BFF le sourire aux lèvres lors d'une séance de wakeboard sous le soleil. Une photo qui doit remonter à la fin de l'été et au début de la grossesse de Louane puisque les deux jeunes filles ont la main posé sur le ventre de la chanteuse. Sous le gilet de l'ex-candidate de The Voice on aperçoit un début de ventre arrondi.