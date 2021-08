Jenifer quitte The Voice Kids : la célèbre chanteuse qui va la remplacer

En plus de The Voice All Stars, les téléspectateurs de TF1 auront le plaisir de découvrir une nouvelle saison de The Voice Kids. Et, pour la huitième édition, il y aura du changement du côté du jury. Jenifer ne fera en effet plus partie de l'aventure.

La chanteuse de 38 ans faisait partie de l'aventure depuis 2014. Mais, dans leur édition du 13 août 2021, nos confrères de Voici ont annoncé que Jenifer n'a pas souhaité faire son retour cette année pour des raisons professionnelles. La maman d'Aaron (17 ans, née de ses anciennes amours avec Maxim Nucci) et Joseph (7 ans, né de son ex-relation avec l'acteur Thierry Neuvic) préfère se concentrer sur son nouvel album d'après le magazine. La production a donc dû lui trouver une remplaçante. Et c'est vers Louane qu'elle s'est tournée. "Pleine d'empathie, douce et débordante d'enthousiasme, Louane a le profil parfait pour redynamiser l'émission", a confié un membre de la production.

Selon nos informations, la maman d'Esmée (bientôt 5 mois) a bel et bien été approchée. Si pour l'heure, rien n'a encore été signé, cela serait en bonne voie. Une bonne nouvelle pour les fans de Louane. La jeune femme de 24 ans connait bien le programme puisqu'en 2013, elle a été révélée au grand public dans la version adulte de The Voice. La compagne de Florian Rossi devrait donc trouver les bons mots pour convaincre des Talents de rejoindre son équipe, mais aussi pour les rassurer.

Patrick Fiori et Kendji Girac feront leur grand retour pour la prochaine saison de The Voice Kids. En revanche, d'après Voici, Soprano a aussi pris la décision de quitter son fauteuil de coach. Il serait remplacé par Julien Doré, qui avait déjà fait ses preuves en étant Super coach pour la grande finale The Voice Kids 2020.