Patrick Fiori : Pourquoi il a changé de nom de famille à 14 ans

TF1 nous prépare une belle soirée ce samedi avec La chanson secrète. Présentée par Nikos Aliagas, l'émission présente un casting cinq étoiles avec des stars de la chanson comme Nolwenn Leroy, Julien Clerc, Sylvie Vartan, ou encore Florent Pagny. Un très beau moment en musique durant lequel on retrouvera également Patrick Fiori. Le chanteur de 51 ans est dans le paysage musical français depuis de très nombreuses années maintenant, mais il n'a pas toujours été appelé par ce nom de famille.

J'ai demandé à mon père si ça le dérangeait que je prenne le nom de jeune fille de ma mère, qui veut dire 'fleurs' en italien

Natif de Marseille, le compagnon d'Ariane a grandi entre la cité phocéenne et la Corse, avec un père arménien et une mère originaire de l'Île de Beauté. Le jeune Patrick fait ses débuts dans la chanson très jeune puisqu'à 12 ans il intègre déjà une comédie musicale. À l'époque, il porte encore le nom de famille de son père, Chouchayan. Un nom qu'il ne va pas tarder à le changer pour Fiori comme il l'a expliqué dans le magazine Femme actuelle en 2015. "À l'école, personne ne savait prononcer mon nom de famille : Chouchayan. Alors, à 14 ans, j'ai demandé à mon père si ça le dérangeait que je prenne le nom de jeune fille de ma mère, qui veut dire 'fleurs' en italien", explique-t-il.

La carrière de Patrick Fiori va alors assez rapidement décoller. Il quitte le sud de la France pour la capitale en compagnie de son père et il va vite faire la connaissance de grandes figures de l'époque qui vont être particulièrement bienveillantes avec lui. "Tout juste débarqué de Marseille à Paris en compagnie de mon père, je me vois face à Léon Zitrone et Dalida, à 14 ans. À l'époque, tous ces gens bien ne m'ont pas fait sentir que le métier était cruel. Je l'ai découvert après", indique l'ex de Julie Zenatti.

