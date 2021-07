Patrick Fiori en couple avec Ariane, dauphine de Miss France : les photos oubliées

Ce vendredi 2 juillet 2021, Patrick Fiori fait partie des personnalités à avoir été conviées à monter sur scène pour l'émission Allez viens, je t'emmène... sur France 3 présentée par Laury Thilleman. Le chanteur retrouve donc peu à peu le bonheur d'exercer sa passion, laquelle a été grandement malmenée par la crise sanitaire. Heureusement, il n'a pas traversé cette période morose seul mais avec sa compagne Ariane Quatrefages. Cette dernière est elle aussi familière avec le milieu télévisuel et a même participé à l'un des shows les plus regardés en France : l'élection Miss France.

Vous ne vous en souvenez peut-être pas mais en décembre 1999, la belle Ariane, fraîchement élue Miss Rhône-Alpes, a concouru pour succéder à Mareva Galanter. Elle s'était même hissée jusqu'en finale à l'époque à seulement 22 ans. Cette année-là, c'est finalement Sonia Rolland qui a remporté la victoire et Ariane Quatrefages fut désignée troisième dauphine (voir diapo).

Coïncidence ou destin, Patrick Fiori était dans la salle ce soir-là - d'une part pour chanter sur scène avec Garou et Daniel Lavoie l'un des tubes de la comédie musicale Notre-Dame de Paris et d'autre part pour intégrer le jury. "J'étais invité en tant que juré dans les Miss France. Dans ces beautés-là, j'ai la chance d'en avoir une auprès de moi", avait-il confié sur le plateau de l'émission Amanda, sur France 2.

Mariés et deux enfants

Ce n'est toutefois que plus tard que Patrick Fiori et Ariane Quatrefages se rencontreront réellement. Et pour cause, après sa participation à Miss France, la jolie brune s'est tournée vers une carrière de comédienne et a été repérée par la production de Notre-Dame de Paris. En coulisses, elle a craqué pour l'interprète de Phoebus et débuta alors le début de leur idylle. "Quand une femme vous choisit, elle sait déjà où elle veut vous emmener. Elle est venue me cueillir quand je commençais à vouloir me poser. Après la folie Notre-Dame, je devenais une proie plus facile. Nous nous sommes trouvés au moment où nous avions envie de construire quelque chose", déclarait le chanteur en 2019 dans les colonnes du magazine Nous deux.

En 2008, le couple s'est marié et deux garçons sont nés de cette union, Sevan, né en 2009, et le cadet, dont le nom est toujours tenu secret, né en 2014.

Ariane Quatrefages exerce aujourd'hui toujours dans le domaine artistique et collabore même pour son mari. A 43 ans, elle a signé plusieurs de ses chansons sur ses albums Choisir en 2014 et Promesse en 2017. "Elle écrit des textes, elle se débrouille vraiment bien. Je suis un peu moins sympathique avec les gens que j'aime, pour ne pas qu'on se dise 'c'est la femme de'. Mais quelquefois, le talent est juste à côté et il faut savoir l'accepter", avait reconnu Patrick Fiori sur France 2 en 2016.