Rebecca (The Voice Kids) tourmentée à l'école, sa mère s'inquiète : "On a peur pour elle"

Grande gagnante de la septième saison de The Voice Kids, Rebecca avait vu sa vie changer du jour au lendemain suite à sa victoire sur TF1. À seulement 10 ans, la petite fille devenait une star sans se douter des éventuelles conséquences qui en découleraient... De retour à l'école après avoir remporté le trophée The Voice, Rebecca a rapidement vu ses anciens "camarades" lui tourner le dos et commencer à la regarder de travers.

Rejetée par ses amis qui ont subitement "changé de comportement et de personnalité", Rebecca regrette de constater qu'il y a eu "beaucoup de jalousies" envers elle. "Je n'aurais jamais vraiment cru ça, mais il y a eu beaucoup de personnes qui n'ont pas été cool avec moi et qui m'ont repoussée un peu. Ils me repoussaient, m'accusaient, parlaient dans mon dos" confie la jeune fille, déçue de constater que son succès pouvait finalement lui nuire.

Toujours très bienveillante, l'animatrice Faustine Bollaert a tenu à rappeler à Rebecca l'opportunité qu'elle avait désormais de trier son entourage et de "mettre de la distance avec les gens qui ne sont pas des gens biens". "Je sais qui sont mes vrais amis maintenant et ça va mieux" révèle l'ancienne protégée de Patrick Fiori , déjà très mature pour son jeune âge. Inquiets pour leur petite fille, ses parents veillent sur elle et la protègent tant qu'ils le peuvent. "On a peur pour elle mais on l'entoure bien" confie sa maman avant d'ajouter "On l'accompagne et tant qu'elle peut vivre ce moment magique on va la suivre."

Depuis sa victoire à The Voici Kids, Rebecca a participé à l'émission Gu'Live sur Gulli et a même participé à la tournée des Enfoirés 2021 aux côtés de Patrick Bruel, Mimie Mathy, Jean-Louis Aubert, Amel Bent, Nolwenn Leroy, Patrick Fiori, Kad Merad, Christophe Willem, Michaël Youn, Michael Jones, Claire Keim, Lorie, Michèle Laroque et Zazie. Des nouveaux camarades, cette fois-ci, très sympas !