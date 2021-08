Louane : Vacances romantiques avec Florian Rossi, câlins au bord de l'eau

Louane, de son vrai nom Anne Peichert, avait fait de timides confidences au sujet de sa relation avec Florian dans les colonnes du magazine Paris Match le 15 octobre 2020. Amis, leur relation avait basculée vers l'amour lorsque Louane avait enfin osé avouer ses sentiments à Florian. "Pendant longtemps, l'histoire que je vis aujourd'hui n'a pas été possible. Avant qu'il puisse se douter de mes sentiments, il y a eu des mois et des mois de silence de ma part.(...) Jusqu'au jour où j'ai compris qu'il y avait une minuscule ouverture et j'ai toqué à la porte. Il fallait que je le lui dise pour qu'il me réponde 'stop'. Sauf qu'il ne m'a pas dit 'stop'".

Même si Louane a récemment confié avoir vécu une grossesse compliquée, le couple compte bientôt agrandir leur famille et offrir un petit frère ou une petite soeur à leur fille Esmée. "On ne sait jamais, peut-être trois enfants. Mais on n'ira pas plus loin" avait confié l'interprète Donne moi ton coeur dans la vidéo Avec ta star, diffusée sur Youtube, le 26 mai 2021.