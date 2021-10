Kendji Girac papa, en manque de sa petite Eva : "On n'a pas le choix"

Papa d'une petite fille prénommée Eva Alba depuis le 26 janvier 2021, Kendji Girac est non seulement épanoui personnellement, mais il enchaîne également les tubes et les collaborations musicales avec de grands artistes. Son dernier tube, Bebeto, en duo avec Soolking est d'ailleurs déjà single d'or et son dernier album Mi Vida a été certifié double platine. Une réussite qui contraint cependant l'artiste à un rythme de vie intense et parfois difficile. Souvent tenu éloigné de sa fille et de sa famille pour son travail, celui qui est actuellement en tournée dans le Mivida Tour a confié être parfois triste de cette distance imposée avec les siens.

"Ma petite fille avec cette vie à 100 à l'heure, là ça va faire 3,4 jours que je l'ai pas vue, ça me manque énormément", a confié le compagnon de la mystérieuse Soraya aux journalistes de 50 Mn Inside, samedi 30 octobre. "Je vais la retrouver demain. Après on s'y habitue un peu quoi. On n'a pas le choix, ça fait partie du jeu mais bon voilà je l'ai souvent au téléphone. Elle me donne de la force en tout cas", explique l'interprète du titre Elle m'a aimé.

Un sacrifice nécessaire pour sa carrière, mais qui ne sera pas éternel. Fusionnel avec sa petite fille - pour laquelle il a d'ailleurs réalisé un nouveau tatouage sur le bras gauche - le chanteur de 25 ans a confié qu'il prévoyait de l'emmener avec lui sur ses tournées dès qu'elle sera plus grande.