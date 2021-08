Kendji Girac papa : ce nouveau et gros tatouage réalisé pour sa fille

Se qualifiant de papa "gâteau, qui donne beaucoup d'amour, de câlins, de bisous", Kendji Girac affirmait déjà sa volonté de protéger sa fille envers et contre tout. "On vit dans une société difficile. Je ferai tout pour la protéger et veiller sur ma famille", confiait le chanteur de 24 ans.

Très sensible, le vainqueur de la saison 3 du télé-crochet The Voice révélait éprouver un amour inconditionnel pour son enfant et être très attentif à ses moindres besoins et désirs : "Je suis un papa inquiet, protecteur, mais surtout inquiet. Au moindre truc, ça me fait des sensations, au plus profond de ma chair. Alors vite le docteur, vite les urgences, vite la maman pour savoir ce qu'il faut faire. Je découvre ces inquiétudes et elles sont fréquentes !"