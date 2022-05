Ilona Smet en robe bustier blanche : des images de son mariage dévoilées

Alors que la jolie Ilona Smet fête ses 27 ans le 17 mai 2022, de nouvelles images de son mariage avec Kamran Ahmed semblent avoir été dévoilées sur Instagram. Sur un cliché, on découvre ainsi la fille d'Estelle Lefébure et de David Hallyday dans une magnifique robe bustier blanche, les cheveux détachés, en train de couper un énorme gâteau avec son mari, également habillé en blanc avec un tee-shirt et une chemise en lin. On découvre également la superbe alliance d'Ilona qui semble être à son brunch de mariage célébré en extérieur. "Joyeux anniversaire à cette magnifique femme/ épouse/ meilleure amie/ et future maman" écrit l'amie de la jeune femme en légende.

Dans une autre vidéo publiée dans sa story, Ilona danse dans une longue robe blanche fluide (qui met parfaitement son baby bump en valeur) dans les bras de son époux, habillé dans un élégant costume. Fous l'un de l'autre, le couple s'enlace amoureusement. Est-ce également une vidéo prise le jour du mariage du couple ? Pour rappel, le magazine Voici indiquait que les amoureux s'étaient unis à la mairie de Lacoste, une petite commune située dans le département du Vaucluse, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Par la suite, la fête s'est poursuivie au Château La Coste, près d'Aix-en-Provence.

Pour cette belle occasion, toute la famille Hallyday s'était réunie. Estelle Lefébure et David Hallyday bien sûr mais aussi la soeur d'Ilona, Emma Smet. Sylvie Vartan avait également fait le déplacement puisqu'elle était venue spécialement de Los Angeles pour l'occasion. "Je suis tellement heureuse pour elle ! Ilona est une jeune femme très sensible. Elle est avec ce jeune homme depuis l'école... Ça n'existe plus de nos jours une belle histoire comme ça !", avait-elle confié dans les pages du magazine Gala.

Ensemble depuis de nombreuses années, Ilona Smet et Kamran Ahmed ont annoncé leurs fiançailles le 6 septembre dernier. La jolie blonde avait officialisé cette annonce en dévoilant sa bague sur Instagram. Quelques mois plus tard, Ilona Smet avait révélé attendre son premier enfant. "Notre coeur s'agrandit. Tellement heureuse de vous partager ce nouveau bonheur qui s'annonce", avait-elle écrit, le 5 février dernier.